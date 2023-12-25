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Із українським прапором. Де тепер виконує рейси колишній літак МАУ

Понеділок 25 грудня 2023 17:24
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Із українським прапором. Де тепер виконує рейси колишній літак МАУ Фото: Літак авіакомпанії МАУ до війни (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Літак збанкрутілої авіакомпанії МАУ, яка колись була найбільшою в Україні, здійснює польоти із Кишинева. Авіалайнер зберіг колишню реєстрацію та український прапор на борту.

Із середини грудня авіалайнер здійснює щоденні рейси для молдовської авіакомпанії Flyone, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Літак Boeing 737-800 із українською реєстрацією UR-PSF можна побачити в аеропорту Кишинева. На авіалайнері заклеєні стікерами логотип та назва МАУ, але борту залишився український прапор.

Згідно з реєстром цивільних повітряних суден України, боїнг, який раніше літав у флоті МАУ, належить іншій українській авіакомпанії "Роза Вітрів".

Із середини грудня онлайн-радар Flightradar24 фіксує щоденні рейси авіалайнера з Кишинева під кодом молдавської авіакомпанії Flyone. Це означає, що компанія "Роза Вітрів" надає молдовському авіаперевізнику свій літак у тимчасову оренду разом із екіпажем (мокрий лізинг).

Із українським прапором. Де тепер виконує рейси колишній літак МАУФото: Літак Boeing 737-800 UR-PSF "Рози Вітрів" в аеропорту Кишинева (havianews.com/Анатолій Панченко)

Така співпраця – одна з небагатьох можливостей для українських авіакомпаній продовжити виконувати польоти в умовах, коли повітряний простір України закритий для цивільної авіації через війну. На таких самих умовах свої літаки надає іноземним авіакомпаніям інший український авіаперевізник SkyUp.

У флоті "Рози Вітрів" працюють три авіалайнери з флоту МАУ: Boeing 737-800 UR-PSF, Boeing 737-900ER UR-PSI та Embraer 190 з реєстрацією UR-EMA. Вони виконують рейси на замовлення іноземних авіакомпаній.

У парк "Рози Вітрів" літаки переоформили на початку 2023 року після того, як МАУ припинила польоти на тлі конфлікту акціонерів.

Нагадаємо, ми писали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізника з України.

Також ми розповідали, що майно МАУ розпродують на аукціоні. У жовтні вже були продані торгові марки з назвою та логотипом МАУ та дочірньої компанії, яка ремонтувала літаки.

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