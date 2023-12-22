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Повернення власнику. Кому належить літак, який вилетів із "Борисполя"

П'ятниця 22 грудня 2023 12:48
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Повернення власнику. Кому належить літак, який вилетів із "Борисполя" Фото: Boeing 777-300ER Azur Air, який згодом отримав українську реєстрацію (flickr.com/Anna Zvereva)
Автор: Ольга Маджумдар

19 грудня з аеропорту Бориспіль евакуювали літак Boeing 777-300ER, який мав назву на борті Azur Air та ліврею кольорів російського прапора. Це викликало чутки, що літак повернули нібито російському власнику.

Кому належить авіалайнер, РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Boeing 777-300ER з бортовим номером UR-AZR надійшов у флот авіакомпанії Azur Air Ukraine наприкінці 2021 року. До цього літак використовували у російській авіакомпанії Azur Air. Авіакомпанія Azur Air Ukraine використовувала синьо-жовту ліврею, але цей літак не перефарбовували, щоб заощадити. Змінили лише реєстрацію та замінили російський прапор на фюзеляжі на український.

Зазначається, що така ситуація була не новою. Оскільки російський та український авіаперевізники афілійовані з туроператором Anex Tour та перевозили його туристів, то літаки могли змінювати реєстрацію та пункт базування залежно від попиту на тури у тій чи іншій країні. Тому авіалайнери у жовто-синій лівреї могли опинитися в Росії, а літаки, розфарбовані у кольори російського прапору – в Україні.

Повернення власнику. Кому належить літак, який вилетів із &quot;Борисполя&quot;Фото: Виліт Boeing 777-300ER UR-AZR із Борисполя 19 грудня (скриншот із відео аеропорту "Бориспіль")

Втім, згідно з реєстром цивільних повітряних суден України, Boeing 777-300ER UR-AZR не належить росіянам. Його власник – одна з найбільших світових лізингових компаній AerCap з Ірландії.

Таку ж інформацію підтверджує юрист із авіаційного права Андрій Гук на своїй сторінці у Facebook.

"Із Борисполя вилетів літак української авіакомпанії з українським бенефіціаром, який знаходиться в реєстрі повітряних суден України під реєстраційним знаком UR-AZR. Власник літака – AERCAP Ireland – одна з найбільших лізингових компаній у світі, у якої чимало претензій до РФ", – написав він.

Як стало відомо avianews.com, виліт цього авіалайнера 19 грудня з України до Франції був офіційним поверненням літака його власнику. Boeing 777-300ER UR-AZR повернули AerCap. Тепер компанія вирішуватиме, що робити з цим бортом.

Boeing можуть розібрати на запчастини або знайти нового експлуатанта. Як зазначає видання, літати на ньому буде точно не російська авіакомпанія. AerCap базується в країні ЄС і має виконувати західні санкції проти російської авіації. Вони забороняють передачу в Росію західних літаків, а отже, евакуйований з Борисполя авіалайнер не перевозитиме пасажирів під російським прапором.

Нагадаємо, ми писали, що з аеропорту "Бориспіль" вилетів літак. Відео евакуації поділилися в столичному аеропорту.

Також ми розповідали, що із Борисполя вилетів найбільший в Україні пасажирський літак. Це був авіалайнер компанії Skyline Express, яка раніше мала назву Azur Air Ukraine.

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