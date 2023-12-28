Японская авиакомпания перекрасила все самолеты из-за войны в Украине: детали

Японская бюджетная авиакомпания ZIPAIR в конце 2023 года завершила полную перекраску своих самолетов, чтобы их логотип не ассоциировался в российской агрессией в Украине. Лоукостер убрал букву Z на хвосте и обновил ливрею.

Это беспрецедентное решение для компании, которая начала работу только в 2020 году, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

На хвостах авиалайнеров ZIPAIR до 2022 года была нанесена большая Z – первая буква названия компании. Но в феврале 2022 года на территорию Украины вторглись российские войска, на военной технике которых были опознавательные знаки Z и V. Эти буквы стали использоваться и теми, кто выражал свою поддержку действий РФ.

В японской авиакомпании использование на самолете буквы, которая ассоциируется с агрессией против Украины, могло привести к репутационным рискам. Поэтому логотип решили убрать.

"Некоторые люди могут подумать, что авиакомпания поддерживает российское вторжение в Украину, когда они видят логотип без какого-либо объяснения", –объяснил президент ZIPAIR Синго Нисида в 2022 году.

В июне 2022 года букву Z на хвостах самолетов заклеили стикерами с полосками фирменных цветов авиакомпании – белого, черного и зеленого.

Полноценную перекраску первому авиалайнеру ZIPAIR провели еще в конце 2022 года. Последний самолет Boeing 787 получил обновленную ливрею в конце этого года.

Отмечается, ZIPAIR начала полеты в 2020 году. Поэтому решение поменять ливрею всего через 2 года работы из-за действий другой страны является беспрецедентным для авиации. Обычно авиакомпании сохраняют свою стилистику в течение десятилетий, только незначительно обновляют стиль.

Япония является одним из главных партнеров Украины. Страна предоставляет Украине экономическую помощь на миллиарды долларов.

Напомним, мы писали, где теперь выполняет рейсы бывший самолет МАУ. Авиалайнер летает под украинским флагом.

Также мы рассказывали, кому принадлежит самолет, который вылетел из "Борисполя". На борту авиалайнера была надпись Azur Air и ливрея цветов российского флага.