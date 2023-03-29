Побачимо нових гравців. Які авіакомпанії першими прийдуть в Україну після відкриття неба

Після завершення бойових дій в Україні та після того, як небо над країною знову відкриють, на авіаринку з'являться нові гравці, прогнозують авіаексперти.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни".

До вторгнення РФ в Україну літало безліч авіакомпаній. Такі великі гравці ринку як Lufthansa, Airfrance або KLM повертатимуться в Україну з обережністю і будуть дивитись, чи роблять це інші авіакомпанії, вважає редактор видання Avianews Олександр Мироненко.

"Швидко прийняти рішення повернутися в Україну може Ryanair: гендиректор компанії Майкл О'Лірі одним із перших висловлював готовність повернути польоти в Україну, як тільки завершиться війна. Ми також пам'ятаємо, що лоукостер був одним з останніх, хто пішов з України перед самим вторгненням РФ", – каже він.

Водночас якщо РФ і далі буде обстрілювати Україну ракетами й небезпека залишатиметься, тоді ніхто аеропорти для цивільної авіації відкривати не буде.

Але першою відновити рейси в Україні може авіакомпанія SkyUp, яка зараз успішно виконує рейси за кордоном. Після відкриття неба вона може швидко перебазувати всі задіяні за кордоном літаки та почати виконувати рейси. Через те, що в перші місяці інших гравців на ринку може поки не бути, SkyUp має всі шанси стати монополістом на ринку, вважає Мироненко.

Тим часом у світі росте попит на літаки після пандемії COVID, каже РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

"Росте і вартість лізингу, тому після війни флот стане дорожчим. Крім того, українські авіакомпанії зараз накопичують борги, беруть кредити. У перевізників залишиться боргове навантаження, і вони вже не зможуть бути такими ефективними. Тому є висока ймовірність, що ринок буде дуже привабливий, і ми зможемо побачити нових гравців", – прогнозує він.

Раніше стало відомо, що ще один український авіаперевізник може почати польоти за кордоном.

Також японська авіакомпанія перефарбувала свої літаки, щоб не асоціюватися з РФ.

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