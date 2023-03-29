Увидим новых игроков. Какие авиакомпании первыми придут в Украину после открытия неба

После завершения боевых действий в Украине и после того, как небо над страной снова откроют, на авиарынке появятся новые игроки, прогнозируют авиаэксперты.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В режиме ожидания. Что произошло с украинскими авиакомпаниями за более чем год войны".

До вторжения РФ в Украину летало множество авиакомпаний. Такие крупные игроки рынка, как Lufthansa, Airfrance или KLM, будут возвращаться в Украину с осторожностью и будут смотреть, делают ли это другие авиакомпании, считает редактор издания Avianews Александр Мироненко.

"Быстро принять решение вернуться в Украину может Ryanair: гендиректор компании Майкл О'Лири одним из первых выражал готовность вернуть полеты в Украину, как только завершится война. Мы также помним, что лоукостер был одним из последних ушедших из Украины перед самым вторжением РФ", – говорит он.

В то же время, если РФ и дальше будет обстреливать Украину ракетами и опасность будет оставаться, тогда никто аэропорты для гражданской авиации открывать не будет.

Но первой возобновить рейсы в Украине может авиакомпания SkyUp, которая сейчас успешно выполняет рейсы за границей. После открытия неба она может быстро перебазировать все задействованные за границей самолеты и выполнять рейсы. Из-за того, что в первые месяцы других игроков на рынке может пока не быть, у SkyUp есть все шансы стать монополистом на рынке, считает Мироненко.

Между тем, в мире растет спрос на самолеты после пандемии COVID, говорит РБК-Украина авиаэксперт Богдан Долинце.

"Рост и стоимость лизинга, поэтому после войны флот станет дороже. Кроме того, украинские авиакомпании сейчас накапливают долги, берут кредиты. У перевозчиков останется долговая нагрузка, и они уже не смогут быть такими эффективными. Поэтому высока вероятность, что рынок будет очень привлекателен, и мы сможем увидеть новых игроков", – прогнозирует он.

Ранее стало известно, что еще один украинский авиаперевозчик может начать полеты за границей.

Также японская авиакомпания перекрасила свои самолеты , чтобы не ассоциироваться с РФ.

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