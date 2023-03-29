Ще один український авіаперевізник може почати польоти за кордоном: що відомо

Єдина українська авіакомпанія, яка зараз виконує польоти за кордоном - SkyUp. Перевізник зміг залучити в Європі практично всі свої літаки – їх орендують інші авіакомпанії разом із командами пілотів та бортпровідників.

Почати літати за кордоном має всі шанси ще один український перевізник – Windrose (Роза Вітрів). Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни".

Літаки від МАУ. Почати літати за кордоном може Windrose

Колишній гігант авіагалузі, компанія МАУ, не виконувала рейсів з осені минулого року. До того ж всередині компанії триває конфлікт між акціонерами, кілька разів змінювалося керівництво за короткий час.

Три літаки, які до вторгнення РФ були задіяні у МАУ, передали іншій авіакомпанії – "Роза вітрів" (Windrose), каже у коментарі РБК-Україна висловив редактор профільного видання Avianews Олександр Мироненко. "Розу Вітрів" пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

"Скоріше за все, враховуючи що у Коломойського кращий контроль над "Розою Вітрів", "свої" акціонери, то було вирішено перевести частину літаків у Windrose. Тепер теоретично Windrose може виконувати рейси по "мокрому лізингу", як зараз робить SkyUp. Для цього їм треба розібратися із флотом і взяти персонал", – вважає співрозмовник.

Тепер "Роза Вітрів" має шанси перезапуститися на двох Boeing та одному Embraer, каже експерт. Раніше ця компанія таких літаків не мала.

Водночас він вважає, що МАУ навряд чи відновить польоти. Час проходить, і частина персоналу вже влаштувалася працювати в різних компаніях за кордоном, бо українські сертифікати дозволяють пілотам влаштовуватися в іноземні авіакомпанії, щоб вони не втратили цінну професію.

РБК-Україна надіслало листа компанії Windrose з питанням про те, чи планують вони задіяти флот за кордоном, але на момент публікації відповіді не отримало.

Відзначимо, SkyUp допомогла найбільшій авіакомпанії Молдови відновити рейси з Кишинева. Також українські авіакомпанії виявилися безпечнішими за європейських авіаперевізників.

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