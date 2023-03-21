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Не асоціюватися з РФ. Японська авіакомпанія перефарбувала свої літаки

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Вівторок 21 березня 2023 11:30
Не асоціюватися з РФ. Японська авіакомпанія перефарбувала свої літаки Фото: Літак до перефарбування (ZIPAIR)
Автор: Ольга Маджумдар

Японська авіакомпанія ZIPAIR, яка мала на хвостах авіалайнерів літеру Z, перефарбувала свої літаки після вторгнення Росії в Україну. Перевізник не хотів асоціюватися з підтримкою російської агресії.

Як тепер виглядає фюзеляж літаків, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на avianews.com.

Раніше на хвостах авіалайнерів ZIPAIR знаходився логотип авіаперевізника – велика літера Z. Цю літеру латинського алфавіту російські окупанти наносили як розпізнавальний знак на свою техніку під час вторгнення в Україну. У зв'язку з цим керівництво японської авіакомпанії вирішило відмовитися від логотипу через репутаційні ризики.

"Дехто може подумати, що авіакомпанія підтримує російське вторгнення в Україну, коли вони бачать логотип без будь-якого пояснення", – пояснив у березні 2022 року президент авіакомпанії Сінго Нісіда.

Кілька місяців літери Z на хвості літаків були заклеєні наклейками з кольоровими смугами. З кінця 2022 року борти почали повноцінно перефарбовувати.

Не асоціюватися з РФ. Японська авіакомпанія перефарбувала свої літакиФото: Літак після перефарбування (flickr.сom/Kwok Ho Eddie Wong)

Тепер авіалайнери ZIPAIR мають назву авіакомпанії на фюзеляжі, зелену смугу вздовж ілюмінаторів та хвіст із сірими, чорними, білими та зеленими смужками.

У березні 2023 року японська авіакомпанія отримала у свій флот черговий літак –новий Boeing 787 з реєстрацією JA850J. Авіалайнер ще на заводі був пофарбований в оновлену ліврею без Z на хвості.

Нагадаємо, ми писали, що у Туреччині заборонили заправляти та обслуговувати російські літаки.

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