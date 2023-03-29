В режимі очікування. Що відбулося з українськими авіакомпаніями за понад рік війни

Цивільна авіація в Україні зупинена з першого дня вторгнення РФ. Як деякі компанії переорієнтувалися на ринок ЄС і що відбувається в галузі – детальніше у матеріалі.

Війна повністю зупинила українську цивільну авіацію: з перших годин вторгнення РФ небо над Україною закрите. Всі українські авіакомпанії втратили можливість заробляти кошти на польотах. На європейський ринок за цей час переорієнтувалася тільки одна компанія. Всі інші або приземлили свої літаки до нашої перемоги у війні, або взагалі позбавилися всіх повітряних суден. Також в українських аеропортах "застрягли" літаки деяких європейських авіакомпаній.

TRAVEL РБК-Україна дізнавалося, що відбувається з українськими авіакомпаніями під час війни та яким може бути ринок авіаперевезень, коли бойові дії завершаться, а небо для польотів над Україною знову відкриють.

Майже без літаків. Що відбувається з українськими авіакомпаніями

Більшість українських компаній до вторгнення РФ літали на орендованих літаках. Це поширена практика і в Європі: через традиційно високу вартість повітряних суден власні борти мають далеко не всі. Ще за кілька тижнів до вторгнення окупантів в Україну європейські лізингодавці почали вимагати від авіакомпаній повернути літаки в Європу: тоді ЗМІ по всьому світу писали, що Росія може розпочати війну проти України "з дня на день".

Авіакомпанії, які базувалися в Україні і яких страхувальники змусили вивезти літаки перед війною, фактично повернули літаки й здали сертифікати, повністю зупинили свою операційну діяльність. У решти літаки залишаються в аеропортах і не можуть покинути територію України через закритий повітряний простір, коментує РБК-Україна авіаексперт Богдан Долінце.

"Ті літаки, які повернули лізингодавцям, передали іншим експлуатантам. Але могли передати за "мокрим лізингом" – разом з пілотами й бортпровідниками для деяких компаній, коли влітку високий попит на сезонні перевезення. Деякі великі українські авіакомпанії влітку брали в цьому участь", – каже співрозмовник.

Фото: Boeing 737-800 Bees Airline, який компанія змушена була повернути за кордон (en.wikipedia.org)

У молодої української авіакомпанії Bees Airline на той момент було всього чотири літаки Boeing 737-800, власниками яких є американські компанії San Сlemente Leasing LLC та Bank of Utah. Всі з них повернули за кордон, і таким чином авіакомпанія залишилася без жодного літака ще до початку повномасштабної війни. А у серпні 2022-го Державна авіаційна служба України анулювала Сертифікат експлуатанта Bees Airline.

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Втім, у Bees Airline не надто намагалися повернути літаки, щоб мати можливість виконувати рейси в тій же Європі, висловлює думку РБК-Україна редактор профільного видання Avianews Олександр Мироненко.

"Якби у них були плани щодо "мокрого лізингу", ми бачили б намагання повернути літаки. Ну а штат працівників – пілоти, стюардеси, бортпровідники – не будуть чекати ще рік або два, і тому активно шукають роботу за кордоном. Під час дії воєнного стану Україна офіційно дозволила авіаперсоналу виїздити з країни для роботи, щоб вони не втратили професію", – каже він.

Майже весь флот. За кордоном літає єдина з українських авіакомпаній

Єдиний спосіб задіяти наявний флот і утримати на роботі працівників авіагалузі в умовах закритого неба – працювати за кордоном. Чи не єдині, хто зараз активно використовує цю можливість і виконує рейси – українська авіакомпанія SkyUp.

“На момент повномасштабного вторгнення у нас було 11 літаків, 10 з яких перебували за кордоном (один перебуває в Борисполі й зараз). Також протягом року ми отримали ще один літак. Таким чином на сьогодні у нас флот в цілому 12 літаків, 11 з яких задіяні в операційній діяльності за кордоном”, – кажуть РБК-Україна у прес-службі компанії.

У березні минулого року SkyUp запропонувала свої літаки Boeing-737 в "мокрий лізинг" іноземним авіакомпаніям за умови, що вони не будуть літати в Росію та Білорусь. З весни 2022-го SkyUp виконувала евакуаційні рейси – вивозила жінок та дітей в країни Європи, а назад везли гуманітарний вантаж. Про заробітки тоді не йшлося.

"Це був повний мінус. Оплати по цих рейсах вистачало лише на паливо, проліт над територіями, на обслуговування в аеропортах, хендлінг, зарплати працівникам", – розповідав у інтерв'ю Європейській Бізнес-асоціації СЕО SkyUp Airlines Дмитро Сероухов.

Фото: Одному з літаків SkyUp незадовго до вторгнення РФ залишалося летіти 20 хвилин до Кишинева, однак його скерували на посадку в Борисполі (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також компанія надіслала відкритого листа партнерам із пропозицією співпраці, і звернення отримало хорошу реакцію. Іноземні компанії стали орендувати їхні літаки разом з екіпажем: SkyUp стала працювати під європейською регуляцією.

Врешті вийшло, що зараз з усіх українських авіакомпаній за кордоном літає тільки SkyUp: в польотах задіяні 11 із 12 літаків перевізника. Один із літаків знаходиться в Європі. Ще один напередодні вторгнення РФ якраз був у рейсі: йому залишалося 20 хвилин до Кишинева, однак його скерували на посадку в аеропорт вильоту. Якби встигли долетіти, то весь флот авіакомпанії на момент початку бойових дій був би за кордоном.

SkyUp також планує відкрити авіакомпанію в Європі. Очікується, що вона буде виконувати рейси на території ЄС. Частину маршрутів мають скласти популярні туристичні напрямки – Єгипет, Туреччина та інші. Зараз SkyUp чекає всіх узгоджень та отримання дозволів на запуск європейської компанії.

Компанії вдалося зберегти штат працівників. У них зараз працює стільки ж людей, як і до 24 лютого – понад 1200. Втім, вони практично єдині, хто переорієнтувався на європейський авіаринок. Ще однією має наміри стати авіакомпанія, яку створила "Нова Пошта": вони пообіцяли цієї весни запустити рейси до прикордонних з Україною аеропортів – Кишинева і Жешува. Якщо SkyUp працює з цивільними перевезеннями, то НП – як вантажна компанія.

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Конфлікт у МАУ. Почати польоти може ще один перевізник

На сайті перевізника МАУ можна знайти інформацію про те, що після 24 лютого вони відправляли чартерні рейси на замовлення туроператорів і возили футбольні команди в різні країни. Але загалом авіакомпанія не виконувала рейсів з осені минулого року. Три літаки, які були задіяні у МАУ, передали іншій авіакомпанії – "Роза вітрів" (Windrose).

Фото: Airbus А321 авіакомпанії Windrose у минулі роки (wikipedia.org)

"У МАУ доступні для польотів лише кілька літаків. Решта знаходяться на зберіганні в аеропортах. Ще одна складова ситуації з МАУ – внутрішньокорпоративний конфлікт, який досі не можуть вирішити. Це блокує можливість нормальної діяльності компанії. За останні півтора року у МАУ змінюється вже третій керівник, але якихось перспектив не видно", – пояснює Богдан Долінце.

ЗМІ пов'язують "Розу Вітрів" з олігархом Ігорем Коломойським, а у МАУ триває конфлікт акціонерів, нагадує Олександр Мироненко.

"Голова наглядової ради та співвласник авіаліній Арон Майберг неодноразово повідомляв, що частина літаків МАУ орендується у компанії, пов'язаних з Ігорем Коломойським. Скоріше за все, враховуючи що у Коломойського кращий контроль над "Розою Вітрів", "свої" акціонери, вирішили перевести частину літаків у Windrose. Тепер теоретично Windrose може виконувати рейси по мокрому лізингу, як і SkyUp. Для цього їм треба розібратися із флотом і взяти персонал", – пояснює співрозмовник.

Тепер "Роза Вітрів" має всі шанси перезапуститися на двох Boeing та одному Embraer, вважає він.

“Але МАУ, скоріше за все, в умовах закритого неба України вже не злетить. Персонал, звісно, не буде сидіти й думати про те, коли компанія відновить роботу, а йде працювати по різних країнах світу. Українські сертифікати дозволяють пілотам влаштовуватися в іноземні авіакомпанії", – каже Мироненко.

РБК-Україна надсилало лист до МАУ з питаннями про те, як відбувається діяльність компанії після 24 лютого 2022 року, чи є плани використання літаків у партнерстві з іншими авіакомпаніями, але на момент публікації відповіді не отримали. У Windrose на наш запит також не відповіли.

Фото: Літак МАУ в аеропорту Діагорас, острів Родос, Греція (wikipedia.org)

Нова картина на ринку. Що буде з українською авіацією після війни

До повномасштабної війни в Україну і з України виконували рейси багато найрізноманітніших авіакомпаній: від Lufthansa та KLM до лоукостера WizzAir і чартерів. На думку Олександра Мироненка, вони повертатимуться на український ринок з великою обережністю. Швидко прийняти рішення може Ryanair: гендиректор компанії Майкл О'Лірі одним із перших висловлював готовність повернути польоти в Україну, як тільки завершиться війна. Лоукостер також був одним з останніх, хто пішов з України перед самим вторгненням РФ.

"Може бути, що після деокупації наших земель Росія буде й далі нас обстрілювати ракетами. Тоді ніхто аеропорти для цивільної авіації відкривати не буде. Адже один базовий літак на кшталт Boeing 737 або Airbus А320 коштує близько ста мільйонів доларів", – припускає редактор Avianews.

SkyUp, ймовірно, стане першою, хто після відкриття неба в Україні швидко перебазує літаки в Україну і почне активно виконувати рейси.

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"В перші місяці вони можуть стати монополістами, бо європейські авіакомпанії будуть боятися заходити на ринок і вичікуватимуть, будуть дивитися на інших. Ймовірно, крім SkyUp на початкових етапах взагалі ніхто не літатиме. Але не факт, що лізингові та страхові компанії будуть дозволяти літакам літати в Україну відразу після відкриття неба”, – прогнозує він.

Завдяки масштабній лібералізації ринку до війни МАУ вже давно перестав бути монополістом. Більшість угод про двосторонній рух були спрощені - у більшість країн Європи можна було літати без обмежень. SkyUp навіть зміг вийти на лінію в Париж, що раніше вважалося фантастикою: туди літали тільки Airfrance та МАУ, а ціни на квитки були астрономічні. З появою лоукостерів квитки по багатьох напрямках стали коштувати 20 євро замість 300.

Фото: З 24 лютого минулого року в Україні не працює жоден аеропорт (Ольга Маджумдар/РБК-Україна)

У 2021-му Україна підписала ще один надважливий документ – договір про відкрите небо. WizzAir тоді швидко оголосив, що збільшує кількість літаків у Львові з 1 до 3, у Києві – з 3 до 8. Але механізм повної лібералізації запрацювати не встиг через російське вторгнення. Три літаки лоукостера досі не можуть вивезти з одного з українських аеропортів.

Якщо найближчі півроку-рік українські авіакомпанії не вийдуть зі стану зупинки, то після закінчення війни та відкриття повітряного простору частина компаній без підтримки акціонерів до того часу або не доживуть, або після цього стануть банкрутами, вважає Богдан Долінце. При поверненні на ринок міжнародних авіаперевезень проблеми зі слотами можуть виникнути у найбільш завантажених аеропортах. Це окремі аеропорти Німеччини та аеропорти навколо Лондона

"Попит на літаки після пандемії у світі збільшується. Росте і вартість лізингу, тому після війни флот стане дорожчим. Крім того, українські авіакомпанії зараз накопичують борги, беруть кредити. У перевізників залишиться боргове навантаження, і вони вже не зможуть бути такими ефективними. Тому є висока ймовірність, що ринок буде дуже привабливий, і ми зможемо побачити нових гравців", – прогнозує авіаексперт.

У світі є практика, коли держава субсидує авіакомпанії. Наприклад, США тривалий час субсидували польоти всередині країни. В Україні можна зробиит так само, якщо буде дозволено літати у внутрішні аеропорти.

"В ЄС є законодавство, яке дозволяє це робити. В Україні сьогодні цей механізм не реалізований, але частково законодавче поле під це вже створене. Треба завершити це нормативне регулювання і зрозуміти, звідки брати кошти", – зауважує Долінце.