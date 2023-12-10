Плата за в'їзд. 10 туристичних напрямків, де запровадять новий податок у 2024 році

Популярні туристичні напрямки по всій Європі оголосили про запровадження плати за в’їзд у 2024 році. Такі заходи покликані підтримати галузь після пандемії та боротися із надмірним туризмом.

У яких локаціях слід готуватися заплатити за відпочинок більше наступного року, РБК-Україна розповідає з посиланням на schengenvisainfo.com.

У Парижі туристичний збір буде понад 11 євро

Із січня 2024 року туристи у столиці Франції сплачуватимуть туристичний податок при проживанні у готелях чи інших варіантах розміщення, який зросте майже утричі.

У 2024 році гості Парижа у готелі з високим рейтингом платитимуть податок у понад 11 євро за ніч.

У Нідерландах буде найвищий податок у Європі

Очікується , що станом на 2024 рік у столиці Нідерландів буде найвищий туристичний податок у Європі, оскільки політики вирішили підняти його до 12,5% від ціни готельного номера. Його будуть зобов’язані сплачувати усі круїзні пасажири, а також відвідувачі, які проводять ніч у місті.

Цей захід було введено через надмірний туризм, оскільки очікується, що кількість туристів в Амстердамs за 2023 рік сягне понад 20 млн осіб.

Фото: Туризм в Амстердамі (pixabay.com)

Венеція стягуватиме плату на вихідних

У 2024 року у Венеції почнуть стягувати щоденну плату з відвідувачів. Пробна програма цього заходу буде запущена на вікенди наступної весни та літа. Туристичний збір покликаний допомогти мешканцям міста, в тому числі шляхом утримання, прибирання та зменшення витрат на проживання.

У Валенсії туристи платитимуть податок за готелі

Іспанське місто Валенсія також оголосило про план запровадити туристичний податок для мандрівників, які проживатимуть у готелях, апартаментах, кемпінгах та хостелах. Збір почнуть стягувати з початку 2024 року.

Комісія складатиме від 0,50 до 2 євро за ніч, залежно від розміщення та ночівлі. Виручені кошти спрямують на розвиток сталого туризму в місті, а також використані для забезпечення більш доступного житла для жителів Валенсії.

Барселона підвищить турзбір із 1 квітня

Барселона у квітні 2023 року підвищила плату до 2,75 євро, а у квітні 2024 року комісія становитиме 3,25 євро. Податок застосовуватиметься в офіційних туристичних місцях. Кошти спрямують на фінансування ремонту доріг міста, автобусного сполучення та ескалаторів.

Фото: Туризм у Венеції (pixabay.com)

Мадрид боротиметься із надмірним туризмом

Іспанська столиця розглядає можливість запровадити новий туристичний податок в 2024 році, спрямований на боротьбу з надмірним туризмом. Місто щороку потерпає від великої кількості відвідувачів, введення такого заходу було б вигідним для іспанців.

В Ольяу туристичний податок витрачатимуть на чистоту

У популярному португальському містечку Ольяу з відвідувачів у готелях з квітня по жовтень стягуватимуть 2 євро. А з листопада по березень – 1 євро за кожну проведену ніч.

Податок не братимуть із дітей до 16 років і тих, хто сплачує максимум 10 євро під час перебування. Виручені кошти будуть використані для підтримки чистоти та безпеки міста Алгарве та зменшення впливу туризму на цей регіон.

У Фару турзбір стягують за 7 ночей

Туристичний податок у португальському Фару, складає близько 1,50 євро з особи та застосовується протягом літнього сезону – з березня по жовтень максимум за 7 ночей. Від сплати збору вільняються діти до 12 років.

У Фігейра-да-Фош за готель доведеться платити на 2 євро більше

Португальське місто почне вводити муніципальний туристичний податок, який залежатиме від кількості ночей, а також сезону.

Ночівля з жовтня по березень коштуватиме 1,50 євро за ніч, а відвідування, які припадають на період з квітня по вересень, коштуватимуть 2 євро за ніч. Від цієї вимоги звільняються діти до 16 років, студенти та ті, хто залишається в місті через обставини, наприклад стихійні лиха.

Велика Британія запровадить електронний дозвіл на подорожі

Із 2024 року Британія почне запроваджувати електронний дозвіл на подорожі (ETA), який зобов’язує відвідувачів із США, Австралії, Канади та Європи подавати заявку на дозвіл на поїздку на британські території.

Подорож до Великобританії без прибуття або дозволу на відвідування може призвести до штрафів.

Фото: Туристична локація в Австрії (pixabay.com)

Європейські країні, де вже треба платити туристичний збір

У всіх європейських країнах стягується туристичний збір, який часто включають у вартість проживання. Ціна податку залежить від локації та часу відвідування країни.

Наприклад, вартість туристичного збору у Відні та Зальцбурзі в Австрії становить близько 3,2 євро.

У Бельгії туристичний збір стягується з проживання та розраховується на основі кількості ночей, проведених у країні. В Антверпені та Бергесі стягується оплата за номер, а в Брюсселі вона залежить від готелю. Зазвичай ця плата становить близько 7,5 євро.

У Болгарії та Хорватії одні з найнижчих ставок туристичного збору. У Болгарії збір складає 1,5 євро залежно від району та класифікації готелю, у Хорватії –близько 1,33 євро за ніч, причому в пік сезону в літні місяці податки вищі.

У Чехії туристам потрібно заплатити менше 1 євро, щоб відвідати Прагу. Плата стягується з відвідувачів за ніч. Діти до 18 років звільняються від цієї вимоги.

Фото: Туризм у Празі (pixabay.com)

Франція також застосовує туристичний збір, який залежить від міста. Ціни можуть варіюватися від 0,20 євро до майже 4 євро на особу, а з відвідувачів стягується плата за кількість проведених ночей.

У Німеччині запроваджені "податок на культуру" та "податок на ліжко" у найпопулярніших містах, наприклад, Франкфурті, Гамбурзі та Берліні. Комісія становить близько 5% від готельного рахунку.

Туристичний податок у Греції залежить від рейтингу готелю або кількості номерів і досягає 4 євро. Міністерство туризму Греції запровадило цей збір, щоб зменшити борг країни.

В Угорщині туристичний податок поширюється лише на Будапешт, і мандрівники повинні платити близько 4% за кожну проведену ніч від ціни номера.

Податки в Італії залежать від місця відпочинку туристів. Вартість номеру коливається від 3 до 7 євро за ніч.

Нідерланди застосовують два види податків – наземний і водний туристичний збір. В Амстердамі найвищий туристичний податок – 7% від вартості готельного номера.

Два найпопулярніші туристичні напрямки Словенії Любляна та Блед також стягують туристичний збір, який залежить від рейтингу готелю та коштує близько 3 євро.

Туристичний збір у Швейцарії залежить від місця розташування, а вартість за ніч з особи становить приблизно 2,20 євро. Плата за проживання, на відміну від інших країн, не включає туристичний збір, і вона дійсна лише для перебування менше 40 днів.

Нагадаємо, ми писали, де можна відпочити за кордоном взимку і скільки це коштує. Наразі частіше попит мають подорожі до Єгипту. Від початку зимового туристичного сезону в жовтні й до кінця 2023 року туди вирушають тисячі туристів.

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