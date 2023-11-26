Різдво у Європі. Як планувати подорож, щоб не залишитися без покупок

Подорож на Різдво до Європи налаштовує на святкову атмосферу та яскраві враження. Багато хто планує поєднати прогулянки із шопінгом.

Але у святкові дні магазини у європейських країнах не працюють. РБК-Україна розповідає, що треба знати про святковий графік торгівлі у Європі та як планувати подорож, щоб не залишитися без покупок.

Польща – заклади торгівлі не працюватимуть три дні

Неділя у Польщі – вихідний, коли всі магазини закриті. Але на рік є 7 торгових неділь, коли люди можуть ходити на закупи. У цьому році 24 грудня – Святвечір – припадає на неділю, яка мала бути торговою. Але у зв'язку із тим, що це свято, уряд планує запровадити заборону на торгівлю в цей день.

Натомість торгову неділю з 24 грудня мають перенести – на 10 грудня. Відповідно до чинних норм, магазини працюватимуть лише до 14:00.

Тому напередодні різдвяних свят покупки можна буде робити лише в будні або у ще одну торгову неділю 17 грудня.

Згідно із календарем офіційних свят, у Польщі торгівля буде заборонена три дні – 24, 25 і 26 грудня. В ці дні купити навіть продукти можна буде лише в окремих точках – у готелях, на ярмарках, АЗС, на вокзалах і аеропортах та в супермаркетах "Жабка", які мають статус поштових відділень. Водночас пекарні, кафе, магазини із сувенірами і аптеки мають право працювати і у вихідні. Також – магазини, у яких власник сам або його родичі стають за прилавок цього дня.

Фото: Фудкорт у Варшаві (unsplash.com)

У Німеччині будуть закриті 95% магазинів

Більшість торгівельних центрів та мереж у Німеччині в недільні дні та державні свята не працюють. Є обмежений перелік магазинів, де в неділю та свята можна купити продукти.

Водночас, у країні, як і у Польщі, допускаються відкриті неділі (Verkaufsoffener Sonntag). Зазвичай торгові точки влаштовують недільні розпродажі. Рішення про роботу магазинів у певні неділі регламентуються місцевою владою.

У більшості федеральних земель власникам магазинів дозволяється відкриватися чотири неділі на рік, повідомляє ukrainianingermany.de. Федеральні землі можуть дозволяти недільне відкриття магазинів, що пов’язано з певними великими торговими подіями (наприклад, ярмарки, фестивалі) або – в туристичних місцях. У ті вихідні, коли супермаркетам та магазинам дозволена торгівля, тривалість їхньої роботи не має перевищувати 5 годин. Зазвичай недільна торгівля здійснюється за скороченим графіком із 13:00 до 18:00. Щоб дізнатися, чи працюватиме під час вихідних конкретний магазин, треба ввести у пошук його назву і слово Öffnungszeiten.

Напередодні Різдва 24 грудня всі заклади торгівлі працюють за скороченим графіком – із 7 ранку до 14:00. Потім люди готуються до Святвечора. 25 і 26 грудня – перший і другий день Різдва – вихідні, коли 95% всіх магазинів та навіть пекарні закриті. Але виняток – магазини на вокзалах, в аеропортах та ті, де у власників інша релігія (наприклад, турецькі кафе чи крамнички).

Фото: Передріздвяний розпродаж (gettyimages.com)

Італія – не працюють магазини та ресторани

Італія як католицька країна також не стала виключенням із правил закривати магазини на свята. Різдво для італійців свято сімейне, тому більшість ресторанів та музеїв 25 грудня зачинені, щоб співробітники могли провести час вдома. Водночас свята в Італії – 25 грудня (Різдво) і 26 грудня (День святого Стефана).

Якщо у Святвечір 24 грудня та на саме Різдво в Італії магазини не працюють, то у великих містах вже 26 грудня деякі магазини працюють, тому туристи матимуть можливість сходити на шопінг.

Закупи напередодні Різдва у Чехії – тільки до обіду

Три дні – 24,25 і 26 грудня – у Чехії неробочі дні. Із 2016 року законом на свята забороняється робота магазинів площею понад 200 кв. м. Тобто, 25 і 26 грудня магазини та супермаркети зачинені. А 24 грудня і напередодні Нового року можуть працювати тільки у першій половині дня. Тому великі мережі супермаркетів публікують графік роботи на Святвечір – останні закупи можна зробити до 11-12 години дня.

Як і в інших країнах, супермаркети та магазини на свята продовжують роботу на великих вокзалах та в аеропортах.

Фото: Різдвяний ярмарок у Празі (gettyimages.com)

Купити сувеніри на ярмарку теж не вдасться

Якщо їхати до Європи на різдвяні ярмарки, варто врахувати, що вони здебільшого відбуваються до Різдва, каже в коментарі РБК-Україна фахівець із добору турів Марина Казакова.

"25 грудня в день Різдва ярмарки будуть закриті – Європа святкує. Тому всі продукти та подарунки потрібно купити до цього. Якщо ви їдете на Різдво, будьте готові до того, що 25 числа багато ресторанів можуть не працювати. У місті може бути закрито все – зокрема це стосується таких країн, як Німеччина, Австрія, де дуже сильні сімейні традиції», – попереджає фахівець.

За її словами, у Європі все ж таки можна потрапити на різдвяний ярмарок на Новий рік – у Празі, де така торгівля триває найдовше.

Нагадаємо, ми писали, як спланувати поїздку на різдвяні ярмарки в Європі та куди варто вирушити у подорож.

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