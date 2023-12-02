Від Єгипту до Андорри. Де можна відпочити за кордоном взимку і скільки це коштує

Фото: Відпочинок в Україні і за кордоном: Буковель і Шарм-ель-шейх (колаж РБК-Україна)

Полонини Карпат та тихоокеанські острови, далека Африка та Близький Схід – українські туристи продовжують подорожувати попри будь-які перешкоди, що намагається створити країна-агресор. Вже другий рік портрет туриста залишається незмінним – здебільшого це жінки та діти.

На прохання РБК-Україна керівниця відділу продуктового маркетингу туроператора Join UP! Катерина Артюх коментує, які актуальні напрямки на зимовий відпочинок можна обрати та скільки коштують путівки.

Наразі в системі бронювань одного з найбільших українських туроператорів частіше попит мають подорожі до Єгипту. Від початку зимового туристичного сезону в жовтні й до кінця 2023 року туди відправляються тисячі туристів. Також серед популярних напрямків: Занзібар, ОАЕ, Болгарія, українські Карпати та інші.

“Вочевидь боротьба українців – це не спринт, а марафон, тому сили варто розраховувати довгостроково й поповнювати їх, коли є можливість. Особливо це стосується дітей, для яких зима – ще й період додаткових ризиків через застуди. Тож такі фактори стають основними при плануванні українцями цьогорічних подорожей на холодний сезон", – коментує Катерина Артюх.

Нове у звичних напрямках: Єгипет, ОАЕ, Туреччина

ОАЕ та Єгипет – класичний вибір для всіх, хто віддає перевагу літньому теплу посеред зими. Для обох країн – це високий сезон, адже температури комфортні, а погода сонячна. Проте навіть класика може постійно оновлюватися.

Єгипет вже тривалий час обирають через зручну систему “все включено”, багато часу проводять на території готелів або в аквапарках. З новинок напрямку – поєднання переваг узбережжя Червоного моря та круїзної подорожі Нілом. Такі комбо-подорожі одразу включають усе, що потрібно: основні екскурсії та послуги гіда, харчування, проживання в готелі та на лайнері та всі трансфери.

Відправитись у таку подорож українцям наразі пропонують на крилах SkyUp з:

Молдови (Кишинів);

(Кишинів); Польщі (Жешув, Гданськ, Катовіце, Познань, Варшава);

(Жешув, Гданськ, Катовіце, Познань, Варшава); Румунії (Бухарест, Клуж-Напока, Яси, Сучава, Тімішоара).

Для вильотів з Кишинева, Жешува та Сучави є трансфери з України. Ціни за подорож тривалістю 7 ночей стартують від 13 567 грн за відпочинок у Шарм-еш-Шейху та від 11 758 грн – у Хургаді.

Фото: Для зимового відпочинку українців актуальний Єгипет. Зокрема, Шарм-еш-Шейх (unsplash.com)

Дубай у 2023 році був названий найкращим місцем на світі для відпочинку за версією Tripadvisor. Українці також полюбляють цей напрямок, адже кожна подорож до Дубая схожа на поїздку в нове місце – настільки стрімко там усе змінюється, будуються нові парки, торгівельні центри та інші дивовижні локації. Польотна програма доступна з Кишинева.

Вартість турів на сім ночей стартує від 13 933 грн. Ціни актуальні на момент публікації для однієї особи при двомісному розміщенні.

Туристи, яких цікавить не літня, а скоріше весняна погода, обирають відпочинок у Туреччині з середини листопада.

Анталія взимку підходить для прогулянок, насолоди місцевою кухнею, а також різноманітними спа-процедурами, яких там чимало. Наприклад, хамам користується популярністю серед туристів, оскільки знімає напругу та дозволяє перезавантажитись. Польотна програма діє з Кишинева. Вартість турів стартує від 14 768 грн за подорож тривалістю сім ночей.

Екзотичні острови: Занзібар та Шрі-Ланка

Відпустка на острові – це буквально можливість хоча б на деякий час опинитись у зовсім іншому контексті. Найпопулярнішими екзотичними напрямками є африканський Занзібар, що є частиною Танзанії, та азійська Шрі-Ланка.

Занзібар дозволяє відчути африканську природу, тим більше, що зимові місяці – найкращий час насолодитись саванною та побачити чимало тварин та птахів в дикій природі. Туристи полюбляють так звану "африканську підтримку": слонів, левів, носорогів, леопардів та буйволів.

Мандрівникам на Занзібарі доступні як бюджетні, так і дизайнерські бутик-готелі, автентичні апартаменти – для тих, хто максимально хоче відчути місцеву атмосферу з затишними бунгало на пляжі, та просторі вілли для відпочинку з дітьми.

Вильоти на крилах SkyUp доступні з Молдови (Кишинів), Румунії (Бухарест) та Польщі (Варшава, Катовіце). Переліт триває менше ніж пів доби з однією зупинкою на дозаправку. Вартість турів стартує від 33 730 грн за сім ночей.

Фото: Один з найпопулярніших екзотичних напрямків – африканський Занзібар (unsplash.com)

Шрі-Ланка – острів, який називають Перлиною Індійського океану. Туристів приваблюють багатовікові буддистські храми, прогулянки у національних парках, сафарі-екскурсії в джунглі, де можна побачити чимало унікальних тварин, серед яких навіть є особливий шріланкійський слон. Туристам пропонують розпочати екскурсійну програму майже одразу після прильоту, а вже пізніше – відпочити на самому узбережжі.

Польотна програма відкрита з Молдови (Кишинів), Польщі (Катовіце, Варшава, Жешув) та Румунії (Бухарест). Вартість турів стартує від 40 556 грн за подорож тривалістю десять ночей.

Гірськолижні: Андорра, Болгарія, Карпати

Чимало туристів узимку прагнуть саме зимового настрою й відповідних активностей. За катанням на лижах чи сноуборді можна відправитись у рідні Карпати чи в європейську Андорру.

Історично Андорра поділяється на дві зимові зони: Грандваліра та Вальнорд. Кожна з них має свої особливості та має свій характер трас та й самих гірських містечок.

Енкамп підійде для новачків. Пал-Арінсаль – складніше, але там також знайдеться місце не тільки досвідченим лижникам, а й початківцям. Сольдеу – Ель-Тартер – Канільо – вибір молоді, адже крім трас там чимало інших розваг. Ордіно-Аркаліс обирають сноубордисти, для яких є навіть окремий сноу-парк. Пас-де-ла-Каса – Грау-Роч – вибір експертів і екстремалів.

Фото: За катанням на лижах чи сноуборді можна вирушити у рідні Карпати. Наприклад, відвідати Буковель (unsplash.com)

Там розташована найвища точка спуску з Піренеїв – 2 640 метрів: неймовірний краєвид, але з дуже слизькими спусками, тож це чудова можливість для справжніх знавців зимових видів спорту відшліфувати свою майстерність.

Подорож до Андорри також деякі туристи поєднують із мандрівкою до Барселони – лише декілька годин машиною і можна насолоджуватись морем та шопінгом. Польотна програма діє з Кишинева, а вартість турів стартує від 25 433 грн за подорож тривалістю сім ночей.

З кінця грудня також можна поїхати автобусом у Болгарію. Наприклад, з Києва через Житомир, Вінницю, Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Чернівці, а отже така подорож буде зручною для мешканців різних регіонів України.

У Болгарії найбільш популярні курорти Банско, Боровець, Пампорово. Так, наприклад, Банско – це сучасний гірськолижний курорт, включений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Тут є велика ковзанка та лижний дитячий садок для малюків, а також чимало лижних барів з відкритими терасами, а неподалік розташовані термальні джерела та великі спа-центри. Вартість турів стартує від 11031 грн за відпочинок тривалістю 7 ночей, а дорога займає дві додаткових ночі.

В Україні традиційно доступні траси Буковеля та інших курортів Карпат. Але крім безпосередньо лиж і сноубордів, можна також обрати готелі в горах чи санаторії для більш спокійного відпочинку й оздоровлення.

Відпустка взимку на морі – один із найкращих способів перезавантажитись і набратися сил. Потрапити на курорти у популярних країнах українці можуть із вильотом із сусідніх країн Європи. Ми писали, куди можна поїхати на море цієї зими й скільки коштуватиме відпочинок.

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