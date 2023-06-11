Найближчий до України аеропорт. Як добратися до Жешува поїздом та автобусом: ціни

Небо над Україною залишається закритим з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Хоча недавно знову заговорили про можливе відкриття аеропорту, наприклад у Львові, авіаційні експерти ставляться до такої ідеї скептично.

Але українцям доступні польоти з аеропортів, які знаходяться неподалік від до кордону, в ЄС та Молдові. Найближчий до України аеропорт – це повітряні ворота у польському Жешуві.

TRAVEL РБК-Україна розповідає, як добратися з України до аеропорту у Жешуві та рейси яких авіакомпаній звідти курсують.

Поїздом або автобусом. Як доїхати до аеропорту в Жешуві з України

Аеропорт "Ряшів–Ясенка" (RZE) – найближчий до України польський аеропорт. Він розташований за 170 кілометрів від Львова. Це навіть менш як три години їзди, якщо не враховувати час на проходження кордону.

Аеропорт знаходиться за 10 кілометрів від центру самого Жешува. Аеропорт дуже компактний: у ньому діє всього один термінал, який складається з невеликої зони прильоту, 4-х воріт для відльоту. Тут є кілька кафе та магазинів, але вибір не дуже великий. Ймовірно через те, що й сам аеропорт доволі малий за розмірами.

Добратися з Київа або Львова треба спершу до міста Перемишль. Доїхати можна автобусами або поїздами. На момент публікації до Перемишля з вокзалу Київ-Пасажирський з зупинкою у Львові курсують чотири потяги:

№715К: 11:01-20:23 (в дорозі 10 годин 22 хвилини);

№053К: 19:45-06:23 (в дорозі 11 годин 38 хвилин);

№705К: 20:10- 04:57 (в дорозі 9 годин 47 хвилин);

№089К: 23:00-11:17 (в дорозі 13 годин 17 хвилин).

Фото: Добратися можна спершу з Києва до Перемишля на поїзді Інтерсіті, а потім до міста Жешув (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ціни за квитки з Києва до Перемишля варіюються від 1471 гривень за місце у вагоні першого класу до 1031,69 у другому. Місце в купе для нічного коштує 1761,26 грн.

Можна доїхати й автобусом. Возять різні компанії. Вартість квитка з Києва становить орієнтовно від 850 до 2000 гривень.

Якщо ви їдете залізницею, на тому ж вокзалі у Перемишлі треба пересісти на будь-яку електричку, яка йде до Жешува. Вони регулярно курсують, практично одна за одною в межах півгодини. Час на дорогу до Жешува складе близько 30 хвилин.

До слова, є автобусні компанії, які везуть пасажирів відразу до Жешува напряму. Вартість проїзду складає від 1100 гривень. Також можна скористатись сервісом Bla bla car: такі маршрути пропонують і водії, які їдуть на власних авто.

Як доїхати до аеропорту з центру Жешува

Добратися до аеропорту Жешува можна з центру міста. Туди курсують автобуси громадського транспорту.

Вартість проїзду у громадському транспорті Жешува залежить від виду квитка:

40-хвилинний/одноразовий квиток: дає право на необмежену кількість поїздок протягом 40 хвилин або ж, одну повну поїздку. Ціна повного квитка – близько 5 злотих (42.5 грн);

90-хвилинний квиток: дозволяє здійснити необмежену кількість поїздок протягом 90 хвилин. Ціна повного квитка – 8,20 злотих (69.6 грн);

24-годинний квиток: дозволяє здійснити необмежену кількість поїздок протягом 24 годин. Ціна повного квитка – 18 злотих (153 грн);

5-денний іменний квиток: дозволяє здійснити необмежену кількість поїздок протягом 5 наступних днів. Ціна повного квитка – 40 злотих (340 грн).

Фото: Термінал аеропорту (wikipedia.org)

Фото: Медична евакуація українців в аеропорті Жешува (wikipedia.org/Ramin Mazur)

До аеропорту Жешува (Jasionka–Port Lotniczy) курсують автобуси №51 і №53. Автобусна зупинка знаходиться прямо біля пасажирського термінала. Час у дорозі автобусом до центру Жешува становить близько 35 хвилин.

Види квитків та їх вартість на транспорт у Жешуві можна перевірити за посиланням.

Також на самому сайті аеропорту, який має українську версію, можна подивитися доступні варіанти, як до нього добратися. Крім того, у Жешуві також працюють сервіси Bolt та Uber. Приблизна вартість проїзду із центру міста до аеропорту становить 54 злотих (460 грн).

Які авіакомпанії літають з аеропорту Жешува

Можна придбати квитки на рейси різних авіакомпаній, які курсують з найближчого до України летовища. Серед них:

польські авіалінії LOT Polish Airlines;

грецька авіакомпанія Sky Express;

німецький гігант Lufthansa;

відомий ірландський лоукостер Ryanair;

Wizz Air та інші.

Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен в аеропорті Жешува 5 березня 2022 року (wikipedia.org)

Минулого 2022 року аеропорт "Ряшів–Ясенка" обслужив понад 730 тисяч пасажирів: це рекордні показники перевезень. Багато в чому так сталося завдяки тому, що локація стала транспортним хабом для українців, які їдуть звідси до Європи та повертаються додому під час війни. З цього аеропорту проводять евакуацію українців, які потребують медичної допомоги.

Також через війну в Україні аеропорт Жешува приймав багатьох лідерів держав та високопосадовців з усього світу. Наприклад, тут бували президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйнен, президент США Джо Байден, президент України Володимир Зеленський та інші.

До слова, навесні 2023 року з аеропорту Жешув запустили прямий рейс до Нью-Йорка. Польоти в США виконує польська авіакомпанія LOT.

Раніше ми писали, як дістатися до Катовіце, одного з найбільших аеропортів Польщі.

Також авіакомпанія Wizz Air запустить нові маршрути із Польщі.

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