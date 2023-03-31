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Ближче до України. З польського аеропорту відкрили прямий рейс до США

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П'ятниця 31 березня 2023 11:31
Ближче до України. З польського аеропорту відкрили прямий рейс до США Фото: Аеропорт Жешув (avianews.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Із польського аеропорту Жешув поблизу кордону з Україною запустили прямий рейс до Нью-Йорка. Польоти в США виконуватиме польська авіакомпанія LOT.

Перевізник літатиме раз на тиждень, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Із 27 березня авіакомпанія LOT здійснює перельоти до Нью-Йорка з аеропорту Жешув. Рейси заплановані раз на тиждень – по понеділках з Польщі, із Нью-Йорка до Жешува – по неділях. Час у дорозі у бік США становитиме 10 годин, у бік Польщі – 8 годин 50 хвилин.

Пасажири прибуватимуть в аеропорт Ньюарк, який розташований ближче до ділового центру Манхеттен, ніж основний аеропорт Нью-Йорка імені Джона Кеннеді.

Аеропорт Жешув знаходиться за 85 км від кордону з Україною – контрольно-пропускного пункту Краковець.

Ближче до України. З польського аеропорту відкрили прямий рейс до СШАФото: Літак авіакомпанії LOT (commons wikimedia.org/Arpingstone)

Квитки на рейс із Жешува до Нью-Йорка коштують від 4200 злотих (980 доларів) в обидві сторони з ручної поклажею. Квиток із багажем до 23 кг коштує від 4700 злотих (1100 доларів).

Польоти виконуватиме далекомагістральний літак Boeing 787-8, який може перевозити 252 пасажирів. Дальності літака вистачає для виконання прямих рейсів Жешув – Нью-Йорк без проміжних посадок для дозаправки.

Нагадаємо, ми писали, що одна з країн ЄС скасовує перевірки документів в аеропортах.

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