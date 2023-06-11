Ближайший к Украине аэропорт. Как добраться до Жешува на поезде и автобусе: цены

Небо над Украиной остается закрытым с первого дня полномасштабного вторжения России. Хотя недавно снова заговорили о возможном открытии аэропорта, например, во Львове, авиационные эксперты относятся к такой идее скептически.

Но украинцам доступны полеты из аэропортов, которые находятся недалеко от границы, в ЕС и Молдове. Ближайший к Украине аэропорт – это воздушные ворота в польском Жешуве.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как добраться из Украины в аэропорт в Жешуве и рейсы каких авиакомпаний оттуда курсируют.

На поезде или автобусе. Как доехать до аэропорта в Жешуве из Украины

Аэропорт "Ряшев-Ясенка" (RZE) – ближайший к Украине польский аэропорт. Он расположен в 170 километрах от Львова. Это даже менее трех часов езды, если не учитывать время прохождения границы.

Аэропорт находится в 10 километрах от центра самого Жешува. Аэропорт очень компактен: в нем действует всего один терминал, состоящий из небольшой зоны прилета, 4-х ворот для отлета. Здесь есть несколько кафе и магазинов, но выбор не очень велик. Вероятно из-за того, что и сам аэропорт достаточно маленький по размерам.

Добраться из Киева или Львова нужно сначала в город Перемышль. Доехать можно на автобусах или поездах. На момент публикации в Перемышль с вокзала Киев-Пассажирский с остановкой во Львове курсируют четыре поезда:

№715К: 11:01-20:23 (в пути 10 часов 22 минуты);

№053К: 19:45-06:23 (в пути 11 часов 38 минут);

№705К: 20:10-04:57 (в пути 9 часов 47 минут);

№089К: 23:00-11:17 (в пути 13 часов 17 минут).

Фото: Добраться можно сначала из Киева в Перемышль на поезде Интерсити, а затем в Жешув (Виталий Носач/РБК-Украина)

Цены за билеты из Киева в Перемышль варьируются от 1471 гривен за место в вагоне первого класса до 1031,69 во втором. Место в купе для ночного стоит 1761,26 грн.

Можно доехать и на автобусе. Возят разные компании. Стоимость билета из Киева составляет ориентировочно от 850 до 2000 гривен.

Если вы едете по железной дороге, на том же вокзале в Перемышле нужно пересесть на любую электричку, которая идет в Жешув. Они регулярно курсируют, практически одна за другой в пределах получаса. Время на дорогу в Жешув составит около 30 минут.

К слову, есть автобусные компании, которые везут пассажиров сразу в Жешув напрямую. Стоимость проезда составляет 1100 гривен. Также можно воспользоваться сервисом Bla bla car: такие маршруты предлагают и водители, которые едут на свои авто.

Как доехать до аэропорта из центра Жешува

Добраться до аэропорта Жешува можно из центра города. Туда курсируют автобусы общественного транспорта.

Стоимость проезда в общественном транспорте Жешува зависит от вида билета:

40-минутный/одноразовый билет: дает право на неограниченное количество поездок в течение 40 минут или одну полную поездку. Цена полного билета – около 5 злотых (42.5 грн);

90-минутный билет: позволяет совершить неограниченное количество поездок в течение 90 минут. Цена полного билета – 8,20 злотых (69.6 грн);

24-часовой билет: позволяет совершить неограниченное количество поездок в течение 24 часов. Цена полного билета – 18 злотых (153 грн);

5-дневный именной билет: позволяет совершить неограниченное количество поездок в течение 5 следующих дней. Цена полного билета – 40 злотых (340 грн).

Фото: Терминал аэропорта (wikipedia.org)

Фото: Медицинская эвакуация украинцев в аэропорту Жешува (wikipedia.org/Ramin Mazur)

В аэропорт Жешува (Jasionka-Port Lotniczy) курсируют автобусы №51 и №53. Автобусная остановка находится прямо у пассажирского терминала. Время в пути на автобусе до центра Жешува составляет около 35 минут.

Виды билетов и их стоимость на транспорт в Жешуве можно проверить по ссылке.

Также на самом сайте аэропорта, где есть украинская версия, можно посмотреть доступные варианты, как до него добраться. Кроме того, в Жешуве работают сервисы Bolt и Uber. Приблизительная стоимость проезда из центра города в аэропорт составляет 54 злотых (460 грн).

Какие авиакомпании летают из аэропорта Жешува

Можно приобрести билеты на рейсы различных авиакомпаний, курсирующих из ближайшего в Украину аэропорта. Среди них:

польские авиалинии LOT Polish Airlines;

греческая авиакомпания Sky Express;

немецкий гигант Lufthansa;

известный ирландский лоукостер Ryanair;

Wizz Air и другие.

Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Жешува 5 марта 2022 года (wikipedia.org)

В прошлом 2022 аэропорт "Ряшев-Ясенка" обслужил более 730 тысяч пассажиров: это рекордные показатели перевозок. Во многом так произошло благодаря тому, что локация стала транспортным хабом для уезжающих отсюда в Европу и возвращающихся домой во время войны. Из этого аэропорта проводят эвакуацию украинцев, нуждающихся в медицинской помощи.

Также из-за войны в Украине аэропорт Жешува принимал многих лидеров государств и чиновников со всего мира. Например, здесь бывали президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен, президент США Джо Байден, президент Украины Владимир Зеленский и другие.

К слову, весной 2023 года из аэропорта Жешув запустили прямой рейс в Нью-Йорк. Полеты в США выполняет польская авиакомпания LOT.

Раньше мы писали, как добраться до Катовице, одного из самых больших аэропортов Польши.

Также авиакомпания Wizz Air запустит новые маршруты из Польши.

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