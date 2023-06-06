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База Ryanair та Wizz Air. Як дістатися до одного з найбільших аеропортів Польщі

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Вівторок 06 червня 2023 16:35
База Ryanair та Wizz Air. Як дістатися до одного з найбільших аеропортів Польщі Фото: Аеропорт Катовіце (wikimedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Аеропорт Катовіце входить до п'яти найбільших аеропортів Польщі за пасажиропотоком. Там базуються європейські лоукостери Wizz Air та Ryanair.

Як дістатися до аеропорту пасажирам у Польщі, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

Крім лоукостерів Wizz Air та Ryanair, з Катовіце літають авіакомпанії LOT та Lufthansa, які пропонують рейси з пересадкою у Варшаві та Франкфурті.

В аеропорт прокладена залізнична гілку, але поїзди ще не курсують. Із Катовіце дістатися можна автобусами муніципального оператора ZTM , які відправляються регулярно від залізничного вокзалу Katowice Dworzec. Доїхати до аеропорту можна за 40 хвилин, але бувають затори.

Квиток на автобус до аеропорту Катовіце коштує 6 злотих (53 грн). Для групи до 5 людей можна купити квиток за 11,8 злотих (104 грн).

Аеропорт Катовіце розташований також неподалік від міста Краків. Із Кракова можна доїхати до аеропорту Катовіце автобусами компанії Matuszek. Зупинка у Кракові знаходиться на автостанції Dworzec Autobusowy поряд із залізничним вокзалом Krakow Glowny.

Для поїздки квитки потрібно забронювати заздалегідь. Ціна – 60 злотих (529 грн). Купуючи квиток, можна вибрати рейс Ryanair або Wizz Air, яким вилітає або прилітає пасажир.

База Ryanair та Wizz Air. Як дістатися до одного з найбільших аеропортів ПольщіФото: Літаки на аеродромі в Катовіце (facebook.com/KatowiceAirport)

В аеропорту Катовіце термінали A та B розташовані в одній будівлі та обслуговують рейси на виліт. В окремій будівлі розташований термінал C, який обслуговує усі рейси, що прибувають. Для пасажирів є вся інфраструктура: кафе, пункти обміну валют, аптеки, магазини Duty Free.

Нагадаємо, ми писали, що Wizz Air запустить нові маршрути із Польщі.

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