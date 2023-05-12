Wizz Air запустить нові маршрути з Польщі: куди будуть рейси

Бюджетна авіакомпанія Wizz Air відкриє 8 нових маршрутів із Польщі. Також перевізник збільшить кількість літаків та літатиме за своїми маршрутам частіше.

Зміни планують з кінця жовтня 2023 року, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Флот Wizz Air у Польщі збільшиться до 30 літаків. Завдяки розширенню парку лоукостер збільшить частоту польотів із Варшави в Аліканте, Малагу, Бергамо, Ніццу, Осло-Торп, Рим, Тенеріфе та Валенсію.

Восени перевізник розмістить авіалайнер нового покоління Airbus A321neo у головному аеропорту Варшави імені Шопена. Цей літак на 240 місць дозволить почати з 31 жовтня нові рейси з польської столиці на марокканський курорт Агадір.

Також авіакомпанія відкриє 8 маршрутів із чотирьох міст Польщі:

Гданськ-Копенгаген – із 29 жовтня;

Гданськ-Тенерифе – із 29 жовтня;

Гданськ-Аліканте – із 30 жовтня;

Катовіце-Копенгаген – із 29 жовтня;

Катовіце-Аліканте – із 31 жовтня;

Вроцлав-Валенсія – із 30 жовтня;

Вроцлав-Малага – із 31 жовтня;

Краків-Валенсія – із 3 грудня.

На сайті Wizz Air вже відкрили продаж квитків на нові напрямки. Найдешевші квитким можна знайти за ціною від 69 злотих (612 грн) в один бік. Найдешевший тариф включає перевезення лише ручної поклажі. Габарити сумки не повинні перевищувати 40х30х20 см, а вага 10 кг.

Нагадаємо, ми писали, куди почала літати європейська компанія SkyUp.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.