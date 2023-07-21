Місто в ЄС заборонило головний аксесуар туристів: про що йдеться

У хорватському місті Дубровник заборонили валізи на колесах. Мер Мато Франкович прийняв таке рішення через шум, який вони створюють на вулицях цього старого міста.

Згодом у місті встановлять камери схову в кількох місцях, куди буде заборонено подорожувати з багажем, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Дубровник є одним з найвідоміших місць для мандрівників з усієї Європи. Тепер туристам у цьому місті доведеться носити свої валізи в руках. Заборона на звук коліщаток відбувається в рамках акції "Поважай місто".

З початку року Дубровник зафіксував 289 000 прибуттів і 763 500 ночівель, що на 32% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Влада Дубровника також запропонувала кілька обмежень для туристів. У зв'язку зі зміною правил МЗС Великої Британії оновило свої рекомендації щодо поїздок до Хорватії. Вони стосуються заборон:

на сон у громадських місцях;

сечовипускання в громадських місцях;

підйом на верх пам’ятників;

вживання алкоголю поблизу охоронюваних громадських місць, наприклад, шкіл.

"Сюди входять бійки, словесні образи та поведінка в нетверезому стані. У більшості міст є вивіски, які повідомляють про дії, заборонені місцевим законодавством. Зверніть увагу на те, що вас оточує, включно з вивісками, і зверніться за порадою до місцевих. Порушення, пов’язані з наркотиками, караються штрафами та позбавленням волі", – йдеться у повідомленні британського відомства.

Фото: Краєвиди у Дубровнику (gettyimages.com)

Хорватія стала найновішою країною Шенгенської зони з 1 січня 2023 року. Це суттєво збільшило туристичний потік у країну.

Нагадаємо, ми писали, за скільки можна відпочити за кордоном цього літа.

Також ми розповідали про п'ятірку країн, куди їдуть у відпустку українці цього літа.