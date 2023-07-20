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Мінімальні ціни на море. За скільки можна відпочити за кордоном цього літа

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Четвер 20 липня 2023 12:47
Мінімальні ціни на море. За скільки можна відпочити за кордоном цього літа Фото: Відпочинок на морі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці цікавляться відпочинком на морі за кордоном, щоб перезавантажитися та оздоровити дітей. Зокрема, обирають Болгарію та Туреччину.

Які мінімальні ціни на тури за кордон у липні, у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповіла керівниця відділу Product Marketing туроператора Join UP! Катерина Артюх.

У цьому сезоні ціни на відпочинок за кордоном зросли на 10-15% порівняно з минулим роком.

"Факторами впливу стало зняття протиковідних обмежень, валютні коливання, глобальне здорожчання енергоносіїв, спричинені повномасштабною війною та зміни логістики у маршрутах до курортів", – розповіла фахівець.

У компанії навели приклади мінімальної вартості відпочинку у найпопулярніших серед українців країнах:

  • Туреччина – 15 072 грн;
  • Єгипет – 18 686 грн;
  • Чорногорія – 16 626 грн;
  • Греція – 22 471 грн;
  • Болгарія – 12 302 грн.

Така вартість турів на одну особу при двомісному розміщенні та з харчуванням "все включено" на 7 ночей.

Мінімальні ціни на море. За скільки можна відпочити за кордоном цього літа

Фото: Пляж Сонячний берег у Болгарії (unsplash.com/seongyeon)

Для двох дорослих і дитини мінімальні ціни на відпочинок (7 ночей) у популярних країнах такі:

  • Болгарія (автобусом): у готелі 4* – від 31 236 грн, в готелі 5*– від 41 780 грн;
  • Іспанія – від 50 671 грн (у будиночках);
  • Єгипет: "все включено" у готелі 4* – від 51 090 грн, у готелі 5* – від 56 436 грн;
  • Греція (Крит) – у готелі 4* – від 62 075 грн, у готелі 5* – від 84 921 грн.

Дістатися на курорти українці можуть автобусами або літаками із сусідніх країн, куди організовують трансфери з України.

Нагадаємо, ми писали про топ-5 дешевих курортів на Середземному морі у 2023 році.

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