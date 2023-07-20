Відпочинок став необхідністю. П'ятірка країн, куди їдуть у відпустку українці цього літа

Цього року українці поступово повертаються до мандрівок і планують відпустки за кордоном. Відпочинок для жінок з дітьми став необхідністю, і вони активніше, ніж у 2022-му, їздять хоча б на короткий термін за кордон, щоб перезавантажитися і набратися сил.

Про це йдеться у матеріалі TRAVEL РБК-Україна "Попит зріс у 6 разів. Куди українці їдуть відпочивати на море влітку".

Розв'язавши першочергові безпекові питання та налагодивши життя в умовах війни, українські жінки з дітьми цього літа планують відпочити за кордоном, щоб підтримати здоров'я й убезпечити себе від виснаження. Про це РБК-Україна розповіла керівниця відділу Product Marketing туроператора Join UP! Катерина Артюх.

"Цього року попит на відпочинок суттєво зріс. У Join UP! кількість туристів, які зверталися за турами з квітня по липень, зросла майже у 6 разів порівняно з аналогічним періодом минулого року", – описує тенденцію співрозмовниця.

Фото: Болгарія увійшла до п'ятірки країн-лідерів за популярністю серед українців для літнього відпочинку (unsplash.com)

Вона назвала топ країн, де найчастіше планують відпочивати українці та які напрямки мають серед українських жінок найбільший попит. До першої п'ятірки країн, куди найбільше їдуть українці на відпочинок, згідно з даними туроператора, у період із квітня по липень, увійшли:

Туреччина; Єгипет; Чорногорія; Греція (Крит); Болгарія;

При цьому сама Україна увійшла до першої десятки напрямків за популярністю.

"Туристів, що подорожують країною, цікавлять Карпати та Закарпаття, лікувальні курорти, дитячий та міський відпочинок", – каже фахівець.

Українським туристам влітку 2023 року пропонується понад 30 напрямків: Франція, Іспанія, Португалія, Чехія, Італія, Греція, Кіпр, Болгарія, Чорногорія, ОАЕ, Занзібар, Шрі-Ланка, Таїланд, Сейшели, Мальдіви, Мексика, Домінікана, Туреччина, Туніс та Єгипет.

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