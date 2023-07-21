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Город в ЕС запретил главный аксессуар туристов: о чем идет речь

Фото: Туристы в Дубровнике, Хорватия (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В хорватском городе Дубровнике запретили чемоданы на колесах. Мэр Мато Франкович принял такое решение из-за шума, который они создают на улицах этого старого города.

Впоследствии в городе установят камеры хранения в нескольких местах, куда будет запрещено путешествовать с багажом, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на schengenvisainfo.com.

Дубровник является одним из известнейших мест для путешественников со всей Европы. Теперь туристам в этом городе придется носить свои чемоданы в руках. Запрет на звук колесиков происходит в рамках акции "Уважай город".

С начала года Дубровник зафиксировал 289 000 прибытий и 763 500 ночевок, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Власти Дубровника также предложили несколько ограничений для туристов. В связи с изменением правил МИД Великобритании обновило свои рекомендации по поездкам в Хорватию. Они касаются запретов:

  • на сон в общественных местах;
  • мочеиспускание в общественных местах;
  • подъем на верх памятников;
  • употребление алкоголя вблизи охраняемых общественных мест, например, школ.

"Сюда входят драки, словесные оскорбления и поведение в нетрезвом состоянии. В большинстве городов есть вывески, сообщающие о действиях, запрещенных местным законодательством. Обратите внимание на то, что вас окружает, включая вывески, и обратитесь за советом к местным. Нарушения, связанные с наркотиками, наказываютсяштрафами и лишением свободы", – говорится в сообщении ведомства.

Фото: Пейзажи в Дубровнике (gettyimages.com)

Хорватия стала самой новой страной Шенгенской зоны с 1 января 2023 года. Это значительно увеличило туристический поток в страну.

Напомним, мы писали, за сколько можно отдохнуть за границей этим летом.

Также мы рассказывали о пятерке стран, куда едут в отпуск украинцы этим летом.

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ТуризмХорватияправила поведения