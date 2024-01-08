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Майже 200 літакам Boeing заборонили польоти у всьому світі: причини

Понеділок 08 січня 2024 14:59
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Майже 200 літакам Boeing заборонили польоти у всьому світі: причини Фото: Літак Boeing 737-9 MAX (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила експлуатацію 171 літака Boeing 737-9 MAX після розгерметизації салону одного з таких авіалайнерів. Інцидент стався 5 січня.

Тимчасове "приземлення" літаків призведе до затримок та скасування сотень рейсів найближчими днями, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Американський авіарегулятор заборонив польоти 171 літака Boeing 737-9 MAX по всьому світу. Причиною став інцидент із новим авіалайнером цієї моделі у флоті авіакомпанії Alaska Airlines. Під час польоту у літака сталася розгерметизація салону через випадання заглушки на місці аварійних дверей (mid cabin door plug). Інцидент стався незабаром після злету, ніхто із пасажирів не постраждав.

Згідно з директивою льотної придатності FAA, авіакомпанії повинні зупинити польоти Boeing 737-9 MAX, які мають такі заглушки. Авіалайнери потрібно буде перевірити та усунути несправності.

Заборона торкнулася авіакомпаній Alaska Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines, Aeromexico, у парках яких знаходяться Boeing 737-9 MAX із заглушками. "Приземлення" літаків для проведення спеціальних перевірок може призвести до затримок та скасування сотень рейсів найближчими днями.

У Boeing 737-9 MAX запроектовано чотири основні виходи та шість аварійних із розрахунку на максимальну кількість 220 пасажирів. Але деякі авіакомпанії зменшують кількість крісел, щоб збільшити дальність літака або розмістити бізнес-клас на додаток до економ-класу.

Майже 200 літакам Boeing заборонили польоти у всьому світі: причини

Фото: Випадіння заглушки в літаку Alaska Airlines (avianews.com/з соцмереж без авторства)

Якщо пасажирів 189 і менше, потреби у двох аварійних виходах за крилом немає. Тому замість дверей авіакомпанії встановлюють заглушку з вікном та панеллю обшивки. Це дозволяє зручно розмістити крісла у салоні літака. Раніше такі заглушки не випадали під час польоту.

Нагадаємо, ми писали, що японська авіакомпанія перефарбувала усі літаки через війну в Україні. Лоукостер прибрав букву Z на хвості та оновив ліврею.

Поки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева. У аеропорту Молдови на даний момент базуються п'ять пасажирських літаків українських авіакомпаній.

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