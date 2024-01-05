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Поки небо закрите. Українські авіакомпанії створили хаб у Кишиневі

П'ятниця 05 січня 2024 17:08
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Поки небо закрите. Українські авіакомпанії створили хаб у Кишиневі Фото: Аеропорт у Кишиневі, Молдова (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Поки небо України закрите для цивільних рейсів, українські авіакомпанії створили хаб в аеропорту Кишинева, Молдова. Літаки виконують рейси на замовлення молдавських авіакомпаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Як вдалося з'ясувати виданню, в аеропорту Кишинева зараз базуються відразу п'ять пасажирських літаків українських авіакомпаній SkyUp і "Роза Вітрів".

"Роза Вітрів" розмістила в Кишиневі всі два своїх літаки, що літають – Boeing 737-800 з реєстрацією UR-PSF і Boeing 737-900ER UR-PSI. Вони возять пасажирів авіакомпанії Flyone з Молдови", – йдеться у публікації.

Компанія SkyUp розмістила в аеропорту три зі своїх восьми літаків. Зараз у Кишиневі базуються три Boeing 737-800 із номерами UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF. Вони виконують рейси на замовлення авіакомпаній Flyone та HiSky.

У Кишиневі також базується ще один Boeing 737-800 із реєстрацією 9H-SAT авіакомпанії SkyUp MT – європейського підрозділу SkyUp із реєстрацією на Мальті. Він возить пасажирів Flyone.

Поки небо закрите. Українські авіакомпанії створили хаб у Кишиневі

Фото: У Кишиневі базуються три Boeing 737-800 компанії SkyUp (uk.wikipedia.org)

"Всі українські авіалайнери в Молдові працюють на умовах мокрого лізингу. Це вид оренди літаків, при якому авіакомпанія надає замовнику літак разом з екіпажем та технічним обслуговуванням, за що отримує фіксовану плату. При цьому комерційні ризики за продаж квитків лягають на замовника рейсів", – пояснюють у avianews.

Такий вид оренди в умовах закритого неба в Україні під час війни дає можливість нашим авіакомпаніям продовжити свою роботу та зберегти кваліфікацію льотного персоналу, зазначає видання. Надалі вони можуть швидко відновити польоти в Україні, коли це буде визнано безпечним.

Нагадаємо, літак збанкрутілої авіакомпанії МАУ, яка колись була найбільшою в Україні, здійснює польоти з Кишинева. Авіалайнер зберіг колишню реєстрацію та прапор на борту.

Також повідомлялося, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізники з України.

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