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Почти 200 самолетам Boeing запретили полеты по всему миру: причины

Понедельник 08 января 2024 14:59
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Почти 200 самолетам Boeing запретили полеты по всему миру: причины Фото: Самолет Boeing 737-9 MAX (коллаж РБК-Украина)
Автор: Ольга Маджумдар

Федеральная авиационная администрация США (FAA) запретила эксплуатацию 171 самолета Boeing 737-9 MAX после разгерметизации салона одного из таких авиалайнеров. Инцидент произошел 5 января.

Временное "приземление" самолетов приведет к задержкам и отменам сотен рейсов в ближайшие дни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Американский авиарегулятор запретил полеты 171 самолета Boeing 737-9 MAX по всему миру. Причиной стал инцидент с новым авиалайнером этой модели во флоте авиакомпании Alaska Airlines. Во время полета у самолета произошла разгерметизация салона из-за выпадения заглушки на месте аварийной двери (mid cabin door plug). Инцидент произошел вскоре после взлета, никто из пассажиров не пострадал.

Согласно директиве летной годности FAA, авиакомпании должны остановить полеты Boeing 737-9 MAX, у которых установлены такие заглушки. Авиалайнеры нужно будет проверить и устранить неполадки.

Запрет затронул авиакомпании Alaska Airlines, United Airlines, Turkish Airlines, Copa Airlines, Aeromexico, в парках которых находятся Boeing 737-9 MAX с заглушками. "Приземление" самолетов для проведения специальных проверок может привести к задержкам и отменам сотен рейсов в ближайшие дни.

В Boeing 737-9 MAX запроектированы четыре основных выхода и шесть аварийных из расчета на максимальное количество 220 пассажиров. Но некоторые авиакомпании уменьшают число кресел, чтобы увеличить дальность самолета или разместить бизнес-класс в дополнение к эконом-классу.

Почти 200 самолетам Boeing запретили полеты по всему миру: причины

Фото: Выпадение заглушки в самолете Alaska Airlines (avianews.com/из соцсетей без авторства)

Если пассажиров 189 и меньше, потребности в двух аварийных выходах за крылом нет. Поэтому вместо дверей авиакомпании устанавливают заглушку с окном и панелью обшивки. Это позволяет удобно разместить кресла в салоне самолета. Раньше такие заглушки не выпадали во время полета.

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