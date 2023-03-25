Виплати за ДТП за кордоном. Як українцям відшкодувати кошти: пояснення юриста

З 24 лютого, дня вторгнення РФ в Україну, наші громадяни мали право перетинати кордони Польщі, Словаччини, Угорщини та Молдови на власних автомобілях без "Зеленої карти".

Але зараз обов'язково треба мати цю страховку при виїзді за кордон на авто, говорить у коментарі TRAVEL РБК-Україна кандидат юридичних наук, адвокат ЮФ "Семенова і Партнери" Марина Семенова.

Національний банк рекомендує громадянам України, які виїжджають за кордон на власному автомобілі, придбати поліс "Зелена картка": ще рік тому регулятор отримав від іноземних партнерів інформацію про те, що цей поліс вимагатиметься під час перетину кордону з Польщею.

"Ця практика поширюється і на кордонах з іншими країнами. Не обов’язково наявність "Зеленої картки" буде перевірятися під час перетину кордону, але доцільно оформити її на певний період (мінімальний термін на який видають поліс – 15 діб)", – пояснює адвокат.

Чи працює відшкодування у разі ДТП за кордоном

Так, відшкодування отримати цілком реально, говорить Марина Семенова.

"Українські страхові компанії кожного дня стикаються зі страховими подіями, частіше за все це договори КАСКО", – каже вона.

Як це відбувається і як отримати кошти

Якщо така подія трапилася, клієнт фіксує її на гарячій лінії компанії та з місцевою поліцією, потім звертається до сервісного центру у Європі для того, щоб вони зробили оцінку пошкоджень).

Українські фахівці звіряють рахунок з вартістю послуг в Україні й роблять виплату.

Фото: У разі ДТП українець має зафіксувати її на гарячій лінії страхової компанії та з місцевою поліцією (GettyImages)

"Нещодавно один з українських клієнтів страхової компанії не тільки отримав відшкодування, але і вирішив здійснювати ремонт не в країні ЕС, а в Україні. При цьому українська страхова компанія допомогла йому перегнати автівку в Україну і відремонтувати за допомогою українських фахівців на СТО", – пояснює співрозмовниця.

Як оформити страховку і яке відшкодування можна отримати

Можна вибирати між різними компаніями, більшість з них пропонують оформити послугу онлайн.

"Наприклад, для оформлення поліса ОСЦПВ простіше всього замовити його на сайті обраної страхової компанії, заповнити форму, після чого буде розраховано вартість поліса та після сплати поліс буде зареєстровано у базі МТСБУ. Дійсність поліса страхувальник зможе перевірити на сайті Моторного (транспортного) страхового бюро України – єдиного об'єднання страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам", – рекомендує Марина Семенова.

Страховий поліс також можна отримати, звернувшись безпосередньо в страхову компанію або по електронною поштою у вигляді pdf-файлу.

Нещодавно розмір страхового платежу за такими договорами збільшився:

виплати за шкоду, нанесену майну встановлюється 160 000,00 грн замість 130 000,00 грн;

виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю та життю потерпілих – 320 000,00 замість 260 000,00 грн;

максимальний розмір виплати за шкоду, заподіяну майну, у разі оформлення Європротоколу збільшився з 50 000,00 грн до 80 000,00 грн.

Раніше ми писали, що треба знати українським водіям про правила дорожнього руху, штрафи та платні дороги в Польщі.

Також у Єврокомісії пропонують запровадити низку змін до правил видачі посвідчень водія та покарання за порушення ПДР, які будуть однакові на всій території ЄС.

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