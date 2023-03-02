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Зміни в законодавстві. У ЄС готують нові вимоги до водійських прав

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Четвер 02 березня 2023 15:11
Зміни в законодавстві. У ЄС готують нові вимоги до водійських прав Фото: Поліція у Німеччині (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

У Єврокомісії пропонують запровадити низку змін до правил видачі посвідчень водія та покарання за порушення ПДР, які будуть однакові на всій території ЄС.

Про це TRAVEL РБК-Україна повідомляє із посиланням на сайт Європейської Комісії.

У ЄС пропонують запровадити цифрові права водія та нові положення правил дорожнього руху.

Наприклад, буде запроваджено нову систему, яка дозволить позбавляти прав водія на території всього ЄС. Зараз діють норми, що це можна зробити тільки в тому випадку, якщо він порушив ПДР у тій країні, де отримав посвідчення водія.

"Щоб запобігти безкарності порушників правил дорожнього руху, буде запроваджено нову систему, яка дозволяє позбавляти прав водія на території всього ЄС, коли держава вирішує дискваліфікувати водія через порушення, скоєне на її території", – йдеться на сайті Єврокомісії.

Пропозиція стосується серйозних порушень правил дорожнього руху: перевищення швидкості, водіння у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, заподіяння смерті чи серйозних тілесних ушкоджень.

Водії зможуть дізнаватися про правила безпеки дорожнього руху в кожній державі на спеціальному порталі, а згодом – прямо оплачувати будь-які штрафи.

"У 2019 році близько 40% правопорушень були скоєні безкарно тому, що правопорушника не було встановлено або тому, що платіж не було стягнуто", - йдеться на сайті.

Одна з пропозицій – дозволити правоохоронним органам отримувати доступ до національних реєстрів посвідчень водія.

Зміни в законодавстві. У ЄС готують нові вимоги до водійських правФото: За порушення права забиратимуть у будь-якій країні (gettyimages.com)

Щоб спростити визнання водійських прав між країнами ЄС, пропонується ввести цифрове посвідчення водія. Замінити, оновити або обміняти права можна буде онлайн.

Скласти іспит та почати керувати легковими та вантажними автомобілями у супроводі дозволять водіям з 17 років.

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