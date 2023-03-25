Выплаты за ДТП за границей. Как украинцам возместить средства: объяснение юриста

С 24 февраля, дня вторжения РФ в Украину, наши граждане имели право пересекать границы Польши, Словакии, Венгрии и Молдовы на собственных автомобилях без "Зеленой карты".

Но сейчас обязательно нужно иметь эту страховку при выезде за границу на авто, говорит в комментарии TRAVEL РБК-Украина кандидат юридических наук, адвокат ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

Национальный банк рекомендует гражданам Украины, которые выезжают за границу на собственном автомобиле, приобрести полис "Зеленая карта": еще год назад регулятор получил от иностранных партнеров информацию о том, что этот полис потребуется при пересечении границы с Польшей.

"Эта практика распространяется и на границах с другими странами. Не обязательно наличие "Зеленой карты" будет проверяться при пересечении границы, но целесообразно оформить ее на определенный период (минимальный срок на который выдают полис – 15 суток)", – объясняет адвокат.

Работает ли возмещение в случае ДТП за границей

Да, возмещение получить вполне реально, говорит Марина Семенова.

"Украинские страховые компании каждый день сталкиваются со страховыми событиями, чаще всего это договоры КАСКО", – говорит она.

Как это происходит и как получить средства

Если такое событие произошло, клиент фиксирует его на горячей линии компании и с местной полицией, затем обращается в сервисный центр в Европе для того, чтобы они произвели оценку повреждений).

Украинские специалисты сверяют счет со стоимостью услуг в Украине и производят выплату.

Фото: При ДТП украинец должен зафиксировать ее на горячей линии страховой компании и с местной полицией (GettyImages)

"Недавно один из украинских клиентов страховой компании не только получил возмещение, но и решил производить ремонт не в стране ЕС, а в Украине. При этом украинская страховая компания помогла ему перегнать автомобиль в Украину и отремонтировать с помощью украинских специалистов на СТО", – объясняет собеседница.

Как оформить страховку и какое возмещение можно получить

Можно выбирать между разными компаниями, большинство из них предлагают оформить услугу онлайн.

"Например, для оформления полиса ОСАГО проще всего заказать его на сайте выбранной страховой компании, заполнить форму, после чего будет рассчитана стоимость полиса и после уплаты полиса будут зарегистрированы в базе МТСБУ. Действительность полиса страхователь сможет проверить на сайте Моторного (транспортного) страхового бюро Украины – единого объединения страховщиков, осуществляющих обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств за ущерб, причиненный третьим лицам", – рекомендует Марина Семенова.

Страховой полис можно получить, обратившись непосредственно в страховую компанию или по электронной почте в виде pdf-файла.

Недавно размер страхового платежа по таким договорам увеличился:

выплаты за вред, причиненный имуществу устанавливается 160 000,00 грн вместо 130 000,00 грн;

выплаты за вред, причиненный здоровью и жизни потерпевших – 320 000,00 вместо 260 000,00 грн;

максимальный размер выплаты за вред, причиненный имуществу, при оформлении Европротокола увеличился с 50 000,00 грн до 80 000,00 грн.

Ранее мы писали, что нужно знать украинским водителям о правилах дорожного движения, штрафах и платных дорогах в Польше.

Также в Еврокомиссии предлагают ввести ряд изменений в правила выдачи водительских удостоверений и наказания за нарушения ПДД, которые будут одинаковы на всей территории ЕС.

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