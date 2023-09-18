Без каси та черг. Квитки на ще один міжнародний поїзд можна купити онлайн

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків до Словаччини онлайн. Забронювати місце у поїзді Мукачево-Кошице можна через сайт чи мобільний застосунок перевізника.
Як дістатися залізницею до Братислави та Праги, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку "УЗ".
Для того, щоб купити квитки на поїзд Мукачево-Кошице, тепер не обов'язково звертатися до міжнародної каси "Укрзалізниці". Достатньо відкрити сайт booking.uz.gov.ua або мобільний застосунок, заповнити дані та отримати електронний квиток. Вартість та сама – 412 грн у вагоні 2 класу.
Щодня до Словаччини відправляються два поїзди з Мукачево (платформа "Західна"):
Далі пасажири можуть вирушити до столиці Словаччини Братислави чи до Чехії – Праги. На станції Кошице можна пересісти на такі поїзди:
У зворотному напрямку поїзди курсують за таким розкладом:
Доїхати до станції Кошице можна такими поїздами:
Пасажирам нагадують, що посадка на поїзди до Кошице на станції Мукачево відбувається з окремої платформи ліворуч від вокзалу. До неї треба пройти 10 хвилин пішки. Станційні працівники підкажуть, куди йти.
Нагадаємо, ми писали, коли запустять новий поїзд до столиці Польщі з України.
Також ми розповідали, що міжнародні квитки "УЗ" можна буде купити тільки онлайн.
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