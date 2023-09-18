Без кассы и очередей. Билеты на еще один международный поезд можно купить онлайн

"Укрзализныця" запустила продажу билетов в Словакию онлайн. Забронировать место в поезде Мукачево-Кошице можно через сайт или мобильное приложение перевозчика.
Как добраться по железной дороге в Братиславу и Прагу, TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу "УЗ".
Для того чтобы купить билеты на поезд Мукачево-Кошице, теперь не обязательно обращаться в международную кассу "Укрзализныци". Достаточно открыть сайт booking.uz.gov.ua или мобильное приложение, заполнить данные и получить электронный билет. Стоимость та же – 412 грн в вагоне 2 класса.
Ежедневно в Словакию отправляются два поезда из Мукачево (платформа "Западная"):
Далее пассажиры могут отправиться в столицу Словакии Братиславу или в Чехию – Прагу. На станции Кошице можно пересесть на следующие поезда:
В обратном направлении поезда курсируют по следующему расписанию:
Доехать до станции Кошице можно следующими поездами:
Пассажирам напоминают, что посадка на поезда до Кошице на станции Мукачево происходит с отдельной платформы слева от вокзала. До нее нужно пройти 10 минут пешком. Станционные работники подскажут, куда идти.
Напомним, мы писали, когда запустят новый поезд в столицу Польши из Украины.
Также мы рассказывали, что международные билеты можно будет купить только онлайн.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.