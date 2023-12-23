Як святкують Різдво у Польщі: традиції та популярні страви

У Польщі, як і у всіх католицьких країнах, Різдво святкують 25 грудня. У традиціях святкування українців та поляків є чимало спільного.

Які святкують Різдво у Польщі та які страви можна побачити на столі, РБК-Україна розповідає з посиланням на ukrainianinpoland.pl та culture.pl.

Традиції на Святвечір у Польщі

Підготовка до Різдва у Польщі починається із чотиритижневого різдвяного посту (Адвент). Віряни у цей період духовно готуються: моляться, сповідуються, займаються благодійністю.

Найвідоміший атрибут Адвенту – спеціальний вінок із чотирма свічками, які почергово запалюють кожної неділі. Такі вінки прикрашають костели та будинки віруючих.

Для дітей купують солодкі адвент-календарі – із шоколадками на кожен день різдвяного посту.

Ялинку прикрашають перед Різдвом – зазвичай 23 або 24 грудня. Під ялинку часто ставлять іграшковий вертеп. Подарунки також кладуть або вручають біля ялинки у різдвяну ніч.

Фото: Різдвяний ярмарок у Варшаві (unsplash.com)

У Святвечір вся родина збирається за столом

Вечір 24 грудня напередодні Різдва (Святвечір) у Польщі називається Вігілія. Тоді вся родина збирається на святкову вечерю. Якщо родина планує йти на святкову урочисту службу до церкви, спершу на стіл ставлять тільки пісні страви. За стіл польська родина сідає після появи на небі першої зірки.

Перед тим, як приступити до вечері, голова сім’ї зазвичай читає Євангеліє, родина молиться та ділиться облатками (тонким прісним коржиком із витисненим релігійним зображенням). Кожен підходить до інших, щоб відламати у них шматочок облатки і поділитися своїм. Це супроводжується побажаннями щасливого Різдва. Ця традиція пов'язана із ламанням хліба під час Тайної вечері.

Одне місце за столом у польських домах залишається порожнім. Його залишають на випадок, що може завітати знедолена людина й попросити про притулок. На згадку про народження Христа у яслах під скатертину поляки можуть покласти трохи сіна.

Сам день Різдва 25 грудня та наступний за ним день є частиною святкувань, але найважливішим у традиції є саме Святвечір. У святкові дні поляки можуть проводити час у колі сім'ї, зустрічатися із друзями та відвідувати родичів.

Які страви можна побачити на святковому столі у польських сім'ях

Всього на різдвяний стіл ставлять 12 страв. На столі обов’язково мають бути рибні страви (найчастіше короп), грибна юшка або борщ з вушками, вареники, кутя.

У Святвечір поляки зазвичай утримуються від м'яса та міцних напоїв. Однак вино і риба цілком прийнятні.

У вігілійних страв у Польщі столітні традиції, але рецепти мають варіації залежно від регіону.

Фото: Різдвяні страви у Польщі (gettyimages.com)

Серед 12 страв на Різдво в Польщі традиційно є такі:

Риба : майже завжди на столі стоятиме оселедець, приправлений олією, яблуками, сметаною та цибулею. Також майже обов’язковою стравою є короп (смажений у хрусткому паніруванні або у рибному холодці).

: майже завжди на столі стоятиме оселедець, приправлений олією, яблуками, сметаною та цибулею. Також майже обов’язковою стравою є короп (смажений у хрусткому паніруванні або у рибному холодці). Вареники : традиційні різдвяні вареники – з капустою та грибами, з картоплею та солоним сиром, з маком або чорносливом.

: традиційні різдвяні вареники – з капустою та грибами, з картоплею та солоним сиром, з маком або чорносливом. Супи : на столі зазвичай стоїть суп із сушених лісових грибів або традиційний польський борщ із вушками.

: на столі зазвичай стоїть суп із сушених лісових грибів або традиційний польський борщ із вушками. Страви з капустою : бігос (тушена капуста), голубці.

: бігос (тушена капуста), голубці. Солодке на столі представлене пшеничної кутею з маком, маковим рулетом та імбирним пряником. Також нерідко може бути частування медовиком із сливовим варенням.

на столі представлене пшеничної кутею з маком, маковим рулетом та імбирним пряником. Також нерідко може бути частування медовиком із сливовим варенням. Узвар: це компот, який варять із сушених яблук, груш, слив та родзинок, хоча зараз молоді господині можуть додавати інжир та інші фрукти.

Після святкової вечері та у наступні дні Різдва у Польщі співають колядки – як у родинному колі, так і на головних площах міст. 25 грудня можна побачити вуличні вертепи та концерти, присвячені Різдву.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво. Дехто буде працювати на свята.

Також ми розповідали, скільки грошей витратять на Різдво українці у Польщі. Витрати у поляків будут утричі більші.