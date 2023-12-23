Как празднуют Рождество в Польше: традиции и популярные блюда

В Польше, как и во всех католических странах, Рождество празднуют 25 декабря. В традициях празднования украинцев и поляков немало общего.
Как празднуют Рождество в Польше и какие блюда можно увидеть на столе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на ukrainianinpoland.pl и culture.pl.
Подготовка к Рождеству в Польше начинается с четырехнедельного рождественского поста (Адвент). Верующие в этот период духовно готовятся: молятся, исповедуются, занимаются благотворительностью.
Самый известный атрибут Адвента – специальный венок с четырьмя свечами, которые поочередно зажигают каждое воскресенье. Такие венки украшают костелы и дома верующих.
Для детей покупают сладкие адвент-календари – с шоколадками на каждый день рождественского поста.
Елку украшают перед Рождеством – обычно 23 или 24 декабря. Под елку часто ставят игрушечный вертеп. Подарки также кладут или вручают у елки в рождественскую ночь.
Фото: Рождественская ярмарка в Варшаве (unsplash.com)
Вечер 24 декабря в канун Рождества (Сочельник) в Польше называется Вигилия. Тогда вся семья собирается на праздничный ужин. Если семья планирует идти на торжественную службу в церковь, сначала на стол ставят только постные блюда. За стол польская семья садится после появления первой звезды на небе.
Перед тем, как приступить к ужину, глава семьи обычно читает Евангелие, семья молится и делится облатками (тонкой пресной лепешкой с вытесненным религиозным изображением). Каждый подходит к другим, чтобы отломить у них кусочек облатки и поделиться своим. Это сопровождается пожеланиями счастливого Рождества. Эта традиция связана с преломлением хлеба во время Тайного ужина.
Одно место за столом в польских домах остается пустым. Его оставляют на случай, что может посетить обездоленный человек и попросить об убежище. В память о рождении Христа в яслях под скатерть поляки могут положить немного сена.
Сам день Рождества 25 декабря и следующий день является частью празднований, но самым важным в традиции является именно Сочельник. В праздничные дни поляки могут проводить время в кругу семьи, встречаться с друзьями и посещать родственников.
Всего на рождественский стол ставят 12 блюд. На столе обязательно должны быть рыбные блюда (чаще всего карп), грибной суп или борщ с ушками, вареники, кутья.
В Сочельник поляки обычно воздерживаются от мяса и крепких напитков. Однако вино и рыба вполне приемлемы.
У вигилийных блюд в Польше столетние традиции, но рецепты имеют вариации в зависимости от региона.
Среди 12 блюд на Рождество в Польше традиционно есть такие:
После праздничного ужина и в последующие дни Рождества в Польше поют колядки – как в кругу семьи, так и на главных площадях городов. 25 декабря можно увидеть уличные вертепы и концерты, посвященные Рождеству.
Напомним, мы писали, сколько украинцев уедут из Польши домой на Рождество. Некоторые будут работать на праздники.
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