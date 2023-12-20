ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво: опитування

Польща, Варшава, Середа 20 грудня 2023 18:36
UA EN RU
Скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво: опитування Фото: Поїзд у Перемишлі, Польща (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Більшість громадян України у Польщі залишаться там на Різдво. Для багатьох дорога додому неможлива або ускладнена через війну.

Скільки українців поїдуть додому на святкові дні, РБК-Україна розповідає з посиланням на міграційну платформу EWL.

Майже половина українців (48%) планують святкувати Різдво із сім'єю та родичами, які також перебувають у Польщі. Такі дані дослідження Міграційної платформи EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Вирушити додому на Різдво планують тільки 13% українців. 70% залишаться у Польщі на Різдво. Відзначати свята в обох країнах будуть 2% опитаних.

Більше половини українців (54%) відзначатимуть свята за григоріанським календарем 25 грудня. Лише 10% опитаних будуть дотримуватися юліанського календаря, за яким Різдво 7 січня. Чверть респондентів святкуватимуть двічі, за обома календарями.

Майже половина українців (48%) залишаться на Різдво у Польщі, бо їхні родини та родичі перебувають у цій країні. Також на рішення залишитися за кордоном під час свят впливає небезпека у зв'язку з війною в Україні (39%) та складна дорога додому (30%). Ще 35% українців працюватимуть під час різдвяних свят у Польщі.

Скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво: опитування

Інфографіка: Як українці у Польщі відзначатимуть Різдво (надана РБК-Україна)

Для 28% опитаних українців – це буде перше Різдво, яке вони святкуватимуть у Польщі. Більше третини (35%) вдруге перебуватимуть у Польщі під час різдвяних свят, 18% – втретє. 19% вже більше трьох разів перебували у цій країні у різдвяний період.

Нагадаємо, ми писали, що потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят.

Також ми розповідали, яку допомогу можуть отримати українці у Польщі наступного року. Виплати на дітей зростуть до понад 7 тисяч гривень на місяць.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Різдво
NEWS
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році