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Скільки грошей витратять на Різдво українці у Польщі: опитування

П'ятниця 22 грудня 2023 17:56
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Скільки грошей витратять на Різдво українці у Польщі: опитування Фото: Різдвяний період у Польщі (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Українці, які перебувають у Польщі, планують витратити на Різдво втричі менше, ніж поляки. Люди заощаджують, щоб надіслати гроші своїм сім'ям на батьківщині.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на міграційну платформу EWL.

Третина іноземців (30%), у тому числі українці, які перебувають в Польщі, має намір витратити від 101 до 500 злотих (960-4,8 тис грн) на продукти, подарунки та подорожі, пов’язані зі святкуванням Різдва. Такі результати опитування Міграційної платформи EWL і Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Кожен десятий опитаний (9%) витратить у різдвяний період менше 100 злотих 952 грн), і стільки ж людей не планують різдвяних витрат. Лише 25% респондентів планують більші видатки.

На святкування Різдва в Польщі мігранти планують виділити в середньому близько 470 злотих (4477 грн). Між тим, згідно із дослідженням компанією Minds&Roses на замовлення Асоціації польських банків, середньостатистичний поляк планує витратити під час свят 1490 злотих (14,2 тис. грн). Це утричі більше, ніж іноземець, який перебуває в Польщі.

"Можна говорити про скромне Різдво для мігрантів у Польщі. Попри те, що більшість іноземців у Польщі працюють і заробляють гроші, багато з них вважають за краще заощадити на святах, щоб надіслати більше грошей своїм сім’ям, які залишилися на батьківщині", – зазначає прес-секретар EWL Анатолій Зимнін.

За його словами, біженці з України не лише підтримують своїх близьких в Україні, а й охоче жертвують кошти на потреби ЗСУ чи на збір допомоги українським військовим.

Нагадаємо, ми писали, скільки українців поїдуть з Польщі додому на Різдво. Дехто буде працювати на свята.

Також ми розповідали, що потік українських біженців до Польщі зростає. Одна із причин – працевлаштування до свят.

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