Як подорожувати поїздами у Європі дешевше: поради мандрівникам

Пасажирів у Європі закликають більше користуватися залізницею для подорожей, щоб помякшити негативний вплив авіаперевезень на навколишнє середовище. Але багатьох зупиняють високі ціни квитків на поїзди.
Як подорожувати залізницею дешевше, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.
Генеральний директор Rail Europe Бьорн Бендер лише 2023 року проїхав близько 75 тис. км кілометрів Європою. Він називає поїзди своїм другим офісом. За його словами, попит на поїздки залізницею зростає у всьому світі. У Європі зростання складає приблизно 20%.
Він ділиться порадами, як заощадити на поїздках залізницею:
Нагадаємо, ми писали про вісім маршрутів поїздів у Європі, які запустять цього року. Комфортніші поїздки будуть між кількома країнами.
Також ми писали про найзручніші залізничні маршрути по Європі. Планувати подорожі можна нічними потягами між різними країнами.