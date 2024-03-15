Як подорожувати поїздами у Європі дешевше: поради мандрівникам

Пасажирів у Європі закликають більше користуватися залізницею для подорожей, щоб помякшити негативний вплив авіаперевезень на навколишнє середовище. Але багатьох зупиняють високі ціни квитків на поїзди.

Як подорожувати залізницею дешевше, РБК-Україна розповідає з посиланням на euronews.travel.

Генеральний директор Rail Europe Бьорн Бендер лише 2023 року проїхав близько 75 тис. км кілометрів Європою. Він називає поїзди своїм другим офісом. За його словами, попит на поїздки залізницею зростає у всьому світі. У Європі зростання складає приблизно 20%.

Він ділиться порадами, як заощадити на поїздках залізницею:

не бронювати відразу на сайті компанії-перевізника. Найбільше варіантів маршрутів та цін можна знайти на сайтах, які надають ціни на квитки від кількох постачальників;

бронювання за 7-12 тижнів наперед. У такому часовому "вікні" ціни на квитки на поїзди зазвичай найнижчі;

обирати маршрути з пересадкою. Оскільки прямі рейси швидші, вони й дорожчі. Подорож із пересадкою часто буває значно дешевшою;

приєднуватися до програм лояльності та купувати сімейні абонементи. Такі програми для міжнародних поїздок часто збільшують шанси на хороші тарифи. А абонементи дозволяють подорожувати місяць всій родині за кілька сотень євро.

Нагадаємо, ми писали про вісім маршрутів поїздів у Європі, які запустять цього року. Комфортніші поїздки будуть між кількома країнами.

Також ми писали про найзручніші залізничні маршрути по Європі. Планувати подорожі можна нічними потягами між різними країнами.