Від Німеччини до Італії. Найзручніші залізничні маршрути по Європі та ціни на квитки

Подорожі в Європі все популярніше здійснювати потягами замість літаків. Особливий попит мають спальні нічні поїзди: ввечері ви лягаєте спати в одній країні, а зранку прокидаєтесь вже в іншій.

В Європі регулярно відкривають нові залізничні нічні маршрути між державами. РБК-Україна з посиланням на Euronews Travel розповідає про цікаві міжнародні залізничні маршрути між різними країнами Європі – нічні потяги.

Австрія

З Відня до Брюсселя

З 2016 року австрійська національна залізнична компанія ÖBB відроджує спальні поїзди в Європі. Наприкінці 2021 року компанія запустила новий маршрут між Віднем і Парижем через Зальцбург і Мюнхен. Подорож займає 14 годин, потяг курсує тричі на тиждень в обох напрямках. Ціни на квитки – від 30 євро за місце до 120 євро і вище за приватне купе.

Доступний маршрут з Відня до Брюсселя. Відправлення нового потяга здійснюються щопонеділка, щосереди та п'ятниці, відправлення з Відня о 19.38, прибуття в Брюссель на вокзал Midi – о 09.56.

Влітку 2023 року Nightjet запустив за цим маршрутом потяги нового покоління з бездротовими зарядними станціями, безкоштовним Wi-Fi, місцем для зберігання велосипедів і спорядження для зимових видів спорту, а також окремими купе з душами та туалетами.

Фото: Новий потяг сполучатиме Відень і Геную, відправлятиметься з головного вокзалу столиці Австрії (en.wikipedia.org)

З Відня до Генуї та Ла Спеції в Італії

У новому розкладі Nightjet на 2023 рік було продовжено рейси Відень/Мюнхен до Мілана до Генуї та Ла Спеції в Італії. З цього пункту можна далі сісти на поїзди, наприклад, до Монако, Ніцци та Чінкве-Терре.

Бельгія

З Брюсселя до Берліна через Амстердам

Бельгійсько-нідерландська компанія European Sleeper запустить маршрут з Брюсселя до Берліна через Амстердам 25 травня 2024 року. Лише з однією пересадкою пасажири зможуть подорожувати до Парижа, Лондона, Праги та Варшави.

З 25 березня 2024 року маршрут поїзда буде розширено до Дрездена та Праги. Потяг з'єднає Париж з Берліном і буде курсувати по понеділках, середах і п'ятницях: вирушає з Berlin Hbf о 20.18 та прибуває до Paris Est о 10.34 наступного дня. Послуга стане щоденною з жовтня 2024 року.

Фото: З головної залізничної станції Брюсселя буде можливість доїхати до Берліна через Амстердам (en.wikipedia.org)

Льєж – Аахен і Маастрихт

Новий залізничний маршрут між трьома країнами сполучатиме Аахен у Німеччині, Льєж у Бельгії та Маастрихт у Нідерландах. Проект є результатом співпраці Arriva (частина німецької Deutsche Bahn Group), SNCB (Національної залізничної компанії Бельгії) та NS (Nederlandse Spoorwegen). Лінія запущена в грудні 2023 року.

Чехія

Прага – Цюрих

Національний залізничний оператор Чеської Республіки České dráhy (ČD) запустив нову спальне сполучення між Прагою з Цюріхом із зупинками у Франкфурті та Базелі.

Нічна подорож займе трохи менше 14 годин. Мандрівники матимуть різні варіанти тарифів, від шестимісних купе до розкішних спальних купе з окремими туалетами та душами. Вартість квитків на спальне місце в шестимісному кушетці коштує від 49,90 євро.

Фото: Нічний потяг з Берліна продовжать до Стокгольма у Швеції (unsplash.com)

Німеччина

Берлін – Стокгольм

Шведська залізнична компанія Snälltåget змінила маршрут поїзда з Берліна до Мальме через Гамбург і Данію, продовживши його до Стокгольма. Повна подорож займає трохи менше 17 годин, а вартість квитків починається від 50 євро.

Штутгарт – Загреб і Рієка

У новому розкладі на 2023 рік Nightjet продовжив сполучення з Мюнхена до Венеції, Любляни та Загреба, почне курсувати зі Штутгарта. Сезонно маршрут також пролягатиме до прибережного хорватського міста Рієка, загальний час у дорозі становитиме близько 15 годин.

Нічний поїзд до Венеції курсує через Мюнхен, Зальцбург і Тревізо, а рейси до столиць Хорватії та Словенії здійснюють Хорватські залізниці HŽ і Словенські залізниці SŽ під керівництвом EuroNight ÖBB.

Фото: ÖBB Nightjet курсуватиме між Мюнхеном і Варшавою (uk.wikipedia.org)

Мюнхен – Варшава

У 2024 році поїзд ÖBB Nightjet з’єднає Мюнхен у Німеччині з Варшавою в Польщі. Маршрут потяга буде проходити через Розенхайм у Німеччині, Зальцбург, Лінц і Відень в Австрії та Краків у Польщі. Потяги Nightjet з Відня до Берліна, тим часом, слідуватимуть за новим маршрутом через Бржецлав і Прагу в Чехії та Дрезден у Німеччині.

Нагадаємо, з України почав діяти новий міжнародний залізничний маршрут до Відня із Чопа. Першим рейсом 11 грудня вирушили 120 пасажирів. Ми писали, як курсуватиме потяг Київ-Чоп: графік.

Також між Берліном та Парижем запустили перший за останні 9 років нічний поїзд. Відкриття рейсу супроводжувалося церемоніальним від'їздом у Берліні, на якому були присутні міністри транспорту Німеччини, Бельгії, Франції та Австрії.

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