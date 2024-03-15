Как путешествовать поездами в Европе дешевле: советы путешественникам

Пассажиров в Европе призывают больше пользоваться железной дорогой для путешествий, чтобы смягчить негативное влияние авиаперевозок на окружающую среду. Но многих останавливают высокие цены билетов на поезда.
Как путешествовать по железной дороге дешевле, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.
Генеральный директор Rail Europe Бьорн Бендер только в 2023 году проехал около 75 тыс. км километров по Европе. Он называет поезда своим вторым офисом. По его словам, спрос на поездки по железной дороге растет во всем мире. В Европе рост составляет примерно 20%.
Он делится советами, как сэкономить на поездках по железной дороге:
Напомним, мы писали о восьми маршрутах поездов в Европе, которые запустят в этом году. Более комфортные поездки будут между несколькими странами.
Также мы писали о самых удобных железнодорожных маршрутах по Европе. Планировать путешествия можно ночными поездами между разными странами.