Краєвиди і комфорт. Вісім маршрутів поїздів у Європі, які запустять цього року

Подорожі поїздами у Європі стають все популярніші. Такі поїздки асоціюються із комфортом, екологічністю та враженнями від краєвидів за вікном.

У 2024 році з'являться нові маршрути залізницею, які з'єднають різні країни, розповідає РБК-Україна з посиланням на traveloffpath.com.

Із Парижа до Мадрида – за 7 годин

Завдяки новому маршруту поїздки між французькими та іспанськими містами тепер комфортніші та швидші, ніж будь-коли. Швидкісний потяг між Парижем та Барселоною домчить пасажирів за менше ніж 7 годин.

Хоча Іспанія має одну з найкращих залізничних мереж у світі, новий маршрут обслуговуватиме італійська державна залізниця FS Italiane.

Можливість відвідати залізницею обидва популярні міста може зацікавить чимало туристів, які подорожують Європою.

Фото: Поїзди FS Italiane у Франції (instagram.com/fsitaliane)

Маршрут із Брюсселя продовжать до Праги

Залізничний маршрут між Брюсселем, Амстердамом та Берліном компанії European Sleeper вже діє. Але з 25 березня його продовжать і нічні потяги ходитимуть до Праги.

Час у дорозі від Брюсселя до Праги займатиме близько 15 годин, за цей час можна добре виспатися уночі.

Поїзд курсуватиме тричі на тиждень. Маршрут охоплює станції в Антверпені, Роттердамі, Амстердамі, Берліні та Дрездені.

Фото: Залізничний вокзал у Празі (pixabay.com)

Із Амстердаму до Австрії для гірськолижного відпочинку

Новий маршрут TUI Ski Express – це щотижневе пряме сполучення з Амстердама до австрійських Альп. Пасажири безкоштовно привозять свій багаж, добре висипаються вночі, а вранці насолоджуються сніданком, дивлячись на засніжені гори через панорамні вікна.

Поїзд відправлятиметься з Амстердама о 17:30 у п'ятницю, зупинятиметься в Утрехті, Кельні та Франкфурті, а потім прибуватиме в австрійські Альпи. Можна вибрати обрати один із двох регіонів як кінцеву точку подорожі: Тіроль або Зальцбурзьку землю.

Цей маршрут вартий поїздки хоча б заради сніжних пейзажів.

Фото: Нічний поїзд до лижного курорту (tuigroup.com)

Із Брюсселя до Амстердаму – оновлені швидкісні маршрути

Між Брюсселем та Амстердамом є варіанти поїздок поїздом, але у грудні 2024 року залізничні лінії NS та SNCB запустять оновлені прямі швидкісні маршрути між цими двома містами.

Кількість рейсів на цьому маршруті також подвоїться, що на руку тим, хто планує відвідати два міста за одну поїздку.

Із Берліна до Брюсселя – ще один нічний маршрут

Брюссель є популярним центром для нових європейських залізничних сполучень у 2024 році.

Нічний поїзд OBB робитиме кілька зупинок у Німеччині, включаючи Галле, Ерфурт, Кельн та Аахен.

Цей поїзд курсуватиме три дні на тиждень і стане корисним варіантом для туристів, які сподіваються дослідити Європу.

Із Льєжу до Маастрихту – через три країни

Важливий маршрут з’єднав Бельгію з Німеччиною та Нідерландами з грудня 2023 року. Поїзд проходитиме через Льєж та Аахен, великі вузли швидкісних поїздів. Це означає великий вибір варіантів із пересадкою для тих, хто подорожує Європою.

Водночас бельгійське місто Льєж та нідерландське Маастрихт – красиві та популярні туристичні локації, які варто побачити під час подорожей.

Фото: Поїзд серед засніжених гір (pixabay.com)

Із Парижа до Бур-Сен-Моріс – для любителів гір

Залізничний маршрут із захопливими краєвидами запустять грудні 2024 року.

Поїзд компанії Ouigo вирушатиме з Парижа та прибуватиме до французького міста Бур-Сен-Моріс у популярному лижному регіоні Les Arcs у Франції.

Подорож через французькі Альпи вже обіцяє неймовірні враження від краєвидів, а у пункті призначення пасажирів чекають одні з найкращих лижних трас.

Поїзд Рим – Кортіна-д’Ампеццо також довезе до гір

Новий нічний експрес-поїзд між Римом та Кортіна-д’Ампеццо буде експлуатуватися італійською державною залізницею (FS Italiene).

Кортіна-д'Ампеццо – це розкішний лижний курорт в Італійських Альпах. Дістатися до нього стане зручніше. Подорож цим нічним поїздом триватиме 10 годин, а відправлення щоп'ятниці вечора. Це чудовий варіант для тих, хто хоче покататися на лижах під час поїздки до Італії.

Це буде комфортна поїздка на поїзді з купе, у яких може бути як одне, так і шість спальних місць. Також на борту є вагон-ресторан та бар.

Нагадаємо, ми писали про найзручніші залізничні маршрути по Європі. Планувати подорожі можна нічними потягами між різними країнами.

Також між Берліном та Парижем запустили перший за останні 9 років нічний поїзд. Відкриття рейсу супроводжувалося церемоніальним від'їздом у Берліні, на якому були присутні міністри транспорту Німеччини, Бельгії, Франції та Австрії.