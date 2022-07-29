Изоляция сбавляет темп: самолеты из РФ снова будут летать в Азию, - эксперт

Из-за вторжения России в Украину санкции против оккупанта коснулись гражданской авиации. Но та изоляция авиации агрессора, на которую рассчитывают во многих демократических странах, все же понемногу сбавляет темп. Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал авиаэксперт Владимир Беленький.

Он перечислил факторы, из-за которых так происходит.

"Та изоляция, которая была, понемногу прекращается. В частности, "Аэрофлот" смог договориться с некоторыми странами о том, что их суда там не будут арестовывать. Например, они возвращают рейсы в Арабские Эмираты, но будут летать на российских "суперджетах", — говорит эксперт.

"Аэрофлот" снова будет летать на Шри-Ланку и Мальдивы

Кроме того, "Аэрофлот" также восстанавливает регулярные рейсы в Таиланд - страну, которая рассчитывает на приезды российских туристов и не присоединилась к санкциям ЕС и США.

"Также в России смогли вывести четыре Boeing 777 из регистра на Бермудах и перевести их перевели в российский регистр. Это позволяет летать на них в некие "дружественные" страны, где у них не возникнет проблем", — добавляет Беленький.

Эксперт назівает эти страны: Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд. Кроме того, из России смогут летать на своих самолетах, которые они же и обслуживают, типа Sukhoi Superjet.

Фото: "Аэрофлот" расширяет географию полетов на Мальдивы, Шри-Ларку и в другие страны (unsplash.com)

"На них будут продолжать летать еще в какие-то страны вроде ОАЭ и Турции. То есть они понемногу пытаются расширить географию полетов. Понятно, что она все равно достаточно узкая. Это в основном какие-то туристические направления, но такая тенденция есть", — говорит собеседник.

Избегают арестов самолетов за рубежом

Ранее от России потребовали вернуть самолеты, которые та арендовала для перевозок гражданских и которые находились на территории РФ в аренде. Там отказались это делать и фактически украли чужие самолеты. Такие судна подлежат аресту, но далеко не во всех странах.

"Россия опасается ареста самолетов, и поэтому они летают только на тех суднах, которые принадлежат российским компаниям. Это, как правило, Sukhoi Superjet. Однако он не очень подходит для полетов на дальние расстояния, потому что в нем мало кресел. К примеру, летать на нем в Арабские Эмираты экономически невыгодно. На "Сухом" летать невыгодно и из Москвы в Турцию, потому что в пересчете на одно кресло сумма будет достаточно высокая", — поясняет он.

Тем временем авиаэксперт Алексей Бурчевский напоминает, что Россия до сих пор получает огромные прибыли за пролет над своим небом по так называемым транссибирским трассам.

Также он отметил, что многие страны избегают санкций, и авиакомпании воспользовались ситуацией для запуска в РФ своих маршрутов.