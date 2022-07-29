Небо под санкциями. Какие авиакомпании летают в Россию во время войны в Украине

30 иностранных компаний выполнили 3500 рейсов в РФ за месяц

ЕС, США и другие страны ввели санкции против гражданской авиации РФ: небо Европы закрыто для полетов из страны-оккупанта, также введены ограничения на пользование деталями для самолетов Boeing и Airbus. Однако такие санкции ввели далеко не все страны.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, какие мировые авиакомпании не отказались от полетов в РФ и что на этом фоне стоит сделать Украине.

Неполная изоляция. Россия все еще не отрезана от мира

Специалисты проанализировали открытые данные по полетам в РФ и выяснили, что таких авиакомпаний около тридцати. Об этом пишет авиапортал Simple Flying.

"Россия менее изолирована, чем вы думаете. В этом месяце было совершено почти 3500 зарубежных рейсов. При наличии запретов на воздушное пространство и продолжающихся геополитических потрясениях легко было бы подумать, что Россия в какой-то мере отрезана от остального мира. Но это не совсем так", — отмечают на сайте.

Несмотря на то, что многие иностранные авиакомпании прекратили полеты в российские города, международные перевозчики по-прежнему выполняют в РФ и обратно почти 3500 рейсов в месяц. Всего в Россию по-прежнему летают 30 зарубежных авиакомпаний. Эти компании в целом предлагают клиентам 620 000 мест на перелеты по разным маршрутам.

Итак, у каких авиакомпаний больше всего рейсов в Россию, несмотря на ее жестокое вторжение в Украину?

Turkish Airlines летают в Россию чаще всех других

Из 30 авиакомпаний, которые все еще летают в эту страну, перевозчиком с наибольшим количеством рейсов оказалась флагманская турецкая авиакомпания Turkish Airlines. В июне авиакомпания выполнила в общей сложности почти 1400 рейсов в РФ, предложив россиянам более четверти миллиона билетов.

Фото: flydubai выполнила 182 полета в Россию в июне 2022 года (wikipedia.org)

Ее основные направления включают Москву-Внуково (VKO) с 676 рейсами, Санкт-Петербург (LED) с 227 рейсами и Москву Домодедово с 209 рейсами. Значительную часть рейсов в Россию также выполняет национальная авиакомпания Узбекистана Uzbekistan Airways (420 рейсов) и национальная авиакомпания Беларуси "Белавиа" (392 рейса). При этом Uzbekistan Airways предлагает почти в два раза больше мест: почти 83 000 по сравнению с 48 000 у "Белавиа".

"Это связано с тем, что компания активно использует широкофюзеляжные самолеты Dreamliner и Boeing 767, а также самолеты семейства Boeing 757 и A320. А "Белавиа" летает на самолетах семейства 737 и E-Jet", — пишут Simple Flying.

Также в июне в РФ было выполнено более 100 рейсов компании flydubai из ОАЭ, кыргызской Avia Traffic Company, турецкой Pegasus и таджикской Somon Air. Полный список 30 иностранных авиакомпаний, продолжающих летать в Россию, выглядит так:

Фото: Полный список авиакомпаний, летающих в РФ (Simple Flying)

Турция и ОАЭ предлагают больше всего вариантов перелета

Наряду с Turkish Airlines, бюджетный Pegasus еще больше расширяет возможности сообщения с Россией. В общей сложности показатель составлял 1541 рейс в одну сторону между Турцией и Россией с почти 300 000 мест в июне этого года.

В Россию также любят летать компании из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сразу четыре авиакомпании продолжают летать в Россию из стран Персидского залива — flydubai, Emirates, Etihad и Air Arabia. flydubai предлагает больше всего рейсов, но и Emirates выполняет в Россию 84 рейса в месяц, а Air Arabia и Etihad—примерно по 30 рейсов каждая.

"Украине стоит говорить хотя бы с flydubai и Emirates" – авиаэксперт

Украине как государству на международном уровне стоит общаться с компаниями на предмет того, чтобы они пересмотрели свое решение летать в Россию. Это стоит делать даже на фоне того, что такое решение авиаперевозчики принимают, руководствуясь своими бизнес-интересами. Такое мнение высказывает РБК-Украина авиаэксперт Владимир Беленький.

"Много компаний уже ушли из России и понесли огромные убытки. И большинство из них ушли именно из-за имиджевых соображений. Оказалось, что репутация для них более важна, чем деньги, которые они бы заработали на полетах в РФ. Поэтому, конечно, нам нужно общаться с компаниями и говорить, почему стоит прекратить полеты в Россию. Все-таки это мировые компании, а продолжая летать в страны, которые общественность хочет объявить спонсором терроризма – это значительный урон для них", — обращает внимание собеседник.

Фото: У Egypt Air – около 30 рейсов в Россию в месяц (wikipedia.org)

При этом есть страны, с которыми по этому поводу договориться не получится, считает Беленький. К ним он относит Беларусь, Иран и, возможно, Египет. Плюс – государства, которые плотно завязаны на туризм с Россией: "Понятно, что тут от нас, кроме высказывания просьбы, ничего не зависит. Но однозначно стоит говорить. Хотя бы с flydubai и Emirates, которые особенно ценят свою репутацию".

Россия постепенно расширяет географию полетов

Изоляция авиации России, на которую рассчитывают во многих демократических странах, все же понемногу сбавляет темп, считает Владимир Беленький.

"Та изоляция, которая была, понемногу прекращается. В частности, "Аэрофлот" смог договориться с некоторыми странами о том, что их суда там не будут арестовывать. Например, они возвращают рейсы в Арабские Эмираты, но будут летать на российских "суперджетах". Плюс – возобновляются полеты "Аэрофлота" в Таиланд. Они смогли вывести четыре Boeing 777 из регистра на Бермудах и перевести их перевели в российский регистр. Это позволяет летать на них в некие "дружественные" страны, где у них не возникнет проблем".

Эксперт перечисляет эти страны: Мальдивы, Шри-Ланка, Таиланд. Кроме того, из России смогут летать на своих самолетах, которые они же и обслуживают, типа Sukhoi Superjet.

"На них будут продолжать летать еще в какие-то страны типа ОАЭ и Турции. То есть они понемногу пытаются расширить географию полетов. Понятно, что она все равно достаточно узкая. Это в основном какие-то туристические направления, но такая тенденция есть", — говорит собеседник.

Фото: Компания "Аэрофлот" расширяет географию полетов и договорилась о выполнении рейсов на Шри-Ланку (unsplash.com)

Так как Россия боится ареста своих самолетов на западе (из-за того, что они фактически украли чужие самолеты, не отдавая их обратно по требованию лизингодателей), они летают только на тех суднах, которые принадлежат российским компаниям. Это, как правило, Sukhoi Superjet.

"Однако он не очень подходит для полетов на дальние расстояния, потому что в нем мало кресел. К примеру, летать на нем в Арабские Эмираты экономически невыгодно. На "Сухом" летать невыгодно и из Москвы в Турцию, потому что в пересчете на одно кресло сумма будет достаточно высокая", — поясняет он.

"Как будут брать запчасти в подсанкционном Иране – это загадка"

Недавно также появилась новость о соглашении РФ с Ираном о том, что эта страна будет им поставлять запчасти для самолетов, напоминает Владимир Беленький.

"Это довольно странно, потому что сам Иран находится под санкциями, и запчастей там нет для обслуживания своих же самолетов. Поэтому откуда будут брать запчасти в Иране для России – это для меня загадка. У них самих флот настолько древний, что они летают на пятидесятилетних самолетах. Они гораздо старше, чем те, что есть у России. Поэтому непонятно, что получится в результате такой сделки".

Он предполагает, что такое соглашение несет больше политический характер, чем какой-то практический смысл.

"Это скорее попытка России показать своему внутреннему потребителю: "вот, смотрите, у нас есть договор с Ираном, они нам помогут в обслуживании воздушных суден". Однако все, кто более-менее знают состояние авиации Ирана, понимают: они и свои суда обслуживают с большим трудом. Иран бы с удовольствием купил и себе что-то новое, но не может сделать это из-за санкций", — говорит авиаэксперт.

Напомним, в колонке для РБК-Украина эксперт в сфере авиационного права Алексей Бурчевский объяснил, почему нынешних санкций против РФ оказалось недостаточно, чтобы изолировать страну-агрессора.

Также авиакомпании по всей Европе продолжают массово отменять рейсы: в чем причина.