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Платят агрессору. Какие страны избегают санкций против авиации РФ

Новина українською →
Вторник 19 июля 2022 11:03
Платят агрессору. Какие страны избегают санкций против авиации РФ Фото: Самолет российской авиакмопании I Fly (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Перевозчики из Турции, Марокко, Катара, ОАЭ и Ирана извлекают выгоду от санкций, считает эксперт

Большинство демократических стран после полномасштабного вторжения РФ в Украину ввели санкции против авиации агрессора. Однако такая блокада не является абсолютной, а многие авиакомпании в мире даже получают от этого значительную выгоду.

Об этом идет речь в колонке эксперта в сфере авиационного права Алексея Бурчевского "Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными".

"Во-первых, речь идет об авиакомпаниях стран, которые не стали вводить запрет на полеты в РФ. Это прежде всего ближневосточные перевозчики из Турции, Египта, Марокко, Катара, ОАЭ, Ирана и Израиля и дальневосточные перевозчики из Китая и Средней Азии", — пишет эксперт.

Например, это компании Emirates, Etihad, Flydubai, Qatar Airways, Gulf Air, Capital Airlines, Air China, China Eastern, China Southern и многие другие.

По словам Бурчевского, не обошлось и без "старых друзей" России из Сербии и Беларуси. А в Турции тем временем перед стартом туристического сезона даже создали специальную авиакомпанию, которая перевозит на свои курорты сугубо российских туристов, отмечает он.

Из-за санкций европейские компании отменили множество рейсов или значительно удлинили привычные маршруты, чтобы не лететь через территорию РФ. Это привело к тому, что на многих маршрутах теперь отсутствует конкуренция.

"Понятно, что в отсутствие конкуренции со стороны европейских и американских авиакомпаний, эти перевозчики "снимают сливки" с пассажиропотока между РФ и западными странами, перевозя россиян на Запад, хоть и с пересадкой", — пишет Бурчевский.

Такие компании оказались в ситуации, когда от западных ограничений они только выиграли.

"Они оплачивают сборы в аэропортах страны агрессора, платят за наземное и аэронавигационное обслуживание, поддерживая таким образом авиационную отрасль РФ. Ну и, конечно, сами зарабатывают немаленькие прибыли", — обращает внимание эксперт

Отметим, авиакомпании в Европе продолжают массово отменять рейсы.

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