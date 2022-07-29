Ізоляція збавляє темп: літаки з РФ знову літатимуть до Азії, - експерт

Через вторгнення Росії в Україну санкції проти окупанта торкнулися цивільної авіації. Але та ізоляція авіації агресора, на яку розраховують у багатьох демократичних країнах, все ж потроху зменшує темп. Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна розповів авіаексперт Володимир Біленький.

Він перерахував фактори, через які так відбувається.

"Та ізоляція, яка була, потроху припиняється. Зокрема, "Аерофлот" зміг домовитися з деякими країнами про те, що їх судна там не будуть заарештовувати. Наприклад, вони повертають рейси в Арабські Емірати, але будуть літати на російських "суперджетах", — говорить експерт.

"Аерофлот" знову літатиме на Шрі-Ланку та Мальдіви

Крім того, "Аерофлот" також відновлює регулярні рейси в Таїланд - країну, яка розраховує на приїзди російських туристів і не приєдналася до санкцій ЄС і США.

"Також в Росії змогли вивести чотири Boeing 777 з регістра на Бермудах і перевести їх перевели в російський регістр. Це дозволяє літати на них в якісь "дружні" країни, де у них не виникне проблем", — додає Біленький.

Експерт називає ці країни: Мальдіви, Шрі-Ланка, Таїланд. Крім того, з Росії зможуть літати на своїх літаках, які вони ж і обслуговують, типу Sukhoi Superjet.

Фото: "Аерофлот" розширює географію польотів на Мальдіви, Шрі-Ланку і в інші країни (unsplash.com)

"На них будуть продовжувати літати ще в якісь країни на кшталт ОАЕ і Туреччини. Тобто вони потроху намагаються розширити географію польотів. Зрозуміло, що вона все одно досить вузька. Це в основному якісь туристичні напрямки, але така тенденція є", — говорить співрозмовник.

Уникають арештів літаків за кордоном

Раніше від Росії вимагали повернути літаки, які та орендувала для перевезень цивільних і які перебували на території РФ в оренді. Там відмовилися це робити та фактично вкрали чужі літаки. Такі садна підлягають арешту, але далеко не у всіх країнах.

"Росія побоюється арешту літаків, і тому вони літають тільки на тих суднах, які належать російським компаніям. Це, як правило, Sukhoi Superjet. Однак він не дуже підходить для польотів на далекі відстані, тому що в ньому мало крісел. Наприклад, літати на ньому в Арабські Емірати економічно невигідно. На "Сухому" літати невигідно і з Москви до Туреччини, тому що в перерахунку на одне крісло сума буде досить висока", — пояснює він.

Тим часом авіаексперт Олексій Бурчевський нагадує, що Росія досі отримує величезні прибутки за проліт над своїм небом по так званих транссибірських трасах.

Також він зазначив, що багато країн уникають санкцій, і авіакомпанії скористалися ситуацією для запуску до РФ своїх маршрутів.