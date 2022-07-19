Россия до сих пор получает огромные прибыли за пролет над своим небом, - эксперт

За пролет по транссибирским трассам РФ зарабатывала от 500 до 800 млн долларов ежегодно

Европейский Союз, США и другие страны ввели масштабные санкции против гражданской авиации РФ. Однако Россия продолжает получать многомиллионные прибыли от авиакомпаний за то, что те пролетают над ее небом.

Об этом говорится в колонке эксперта в сфере авиационного права Алексея Бурчевского "Железный занавес. Почему авиасанкции против России оказались неполными".

Страна-агрессор получала от 500 до 800 млн долларов каждый год

Речь идет о так называемых пролетных деньгах, которые до сих пор получает страна-оккупант.

"Дело в том, что самый короткий путь из столиц западной Европы на Дальний Восток проходит через российскую территорию (так называемые транссибирские маршруты). А поскольку Россия не подписала транзитное соглашение ООН, она с чистой совестью установила плату за пролет через свое воздушное пространство для иностранных перевозчиков", — поясняет эксперт.

По его словам, пассажиропоток между западной Европой и дальневосточными столицами является одним из самых интенсивных в мире. В период до пандемии COVID доходы РФ только из этой статьи достигал, по разным оценкам, от 500 до 800 миллионов долларов в год.

Фото: Флагманская компания Бахрейна Gulf Air и сейчас выполняет рейсы в РФ (wikipedia.org)

"РФ подорвала основы международной безопасности, которые строились почти 70 лет"

По словам эксперта, пролетные деньги направляли на поддержку российского национального перевозчика.

"Шли эти деньги не в госбюджет, а на поддержку национального перевозчика "Аэрофлот", дабы помочь ему конкурировать с теми же иностранными авиакомпаниями. После того как "Аэрофлоту" и другим российским авиакомпаниям закрыли доступ в аэропорты Евросоюза, Россия запретила пролет над своей территорией европейским авиакомпаниям", — пишет он.

Авиакомпании из Японии, Южной Кореи, Японии, Сингапура добровольно отказались пользоваться российскими маршрутами. Однако китайские, индийские и ланкийские компании присоединиться к блокаде не захотели.

"Они не присоединились к бойкоту транссибирских воздушных трасс и продолжают "аккуратно" летать и выплачивать пролетные деньги в казну агрессора", — обращает внимание Бурчевский.

Он считает, что несмотря большое количество желающих вести business as usual с Россией, вопрос более полной изоляции РФ и ее воздушного пространства должен стать только вопросом времени.

"Россия не просто истребляет мирных жителей другой страны своей авиацией и ракетами. Напав на суверенную Украину, она подорвала основы европейской и международной безопасности, выстраивавшиеся почти 70 лет и поставила мир на порог третьей мировой войны", — говорит он.

Напомним, мы писали, какие страны и авиакомпании извлекают выгоду от санкций против авиации РФ.