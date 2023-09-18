Залишаються у небі. У яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни

Повітряний простір України закритий для польотів цивільної авіації через війну. Але три українських авіакомпанії продовжують літати за кордоном.

У яких країнах виконують рейси авіаперевізники, TRAVEL РБК-Україна розповідає з посиланням на avianews.com.

У вересні 2023 року за кордоном виконують польоти три великі українські авіакомпанії: SkyUp, "Роза Вітрів" та Skyline Express, яка раніше мала назву Azur Air Ukraine.

Авіакомпанія SkyUp експлуатує дев’ять авіалайнерів – два Boeing 737-700 та сім Boeing 737-800. Ще два Boeing 737-800 офіційно числяться у флоті: навесні один із них згорів в аеропорту Хартума під час заворушень в Судані, про стан іншого невідомо.

Перевізник співпрацює з різними авіакомпаніями та виконує рейси під своїми позивними. У вересні 2023 року авіакомпанія виконувала чартерні рейси турецької авіакомпанії Tailwind Airlines, Corendon Dutch Airlines (Нідерланди), HiSky (Молдова), FlyEgypt, перевозячи туристів із міст Європи на курорти Туреччини, Єгипту та Європи.

Також SkyUp виконував регулярні рейси на замовлення Tunisair (національний перевізник Тунісу) та возив пасажирів регулярних рейсів молдавської авіакомпанії Flyone з Кишинева.

Під своїми позивними SkyUp виконував польоти між Тель-Авівом та Кишиневом. Цим маршрутом паломники-хасиди літають для відвідин Умані.

Авіакомпанія "Роза Вітрів" відновила польоти у 2023 році на авіалайнерах з флоту МАУ. За даними державного реєстру повітряних суден України, у флот "Рози Вітрів" перейшли три літаки: Embraer 190, Boeing 737-800, Boeing 737-900ER. Авіакомпанія МАУ не виконує польоти з вересня 2022 року через конфлікт акціонерів.

Фото: Літаки SkyUp та МАУ в Україна до війни (РБК-Україна/Віталій Носач)

Embraer 190 використовують на рейсах з Тівату до міст Європи під позивними державної авіакомпанії Чорногорії Air Montenegro. Boeing 737-800 літає між містами Європи та Єгипту на замовлення авіакомпанії FlyEgypt. Boeing 737-900ER на початку вересня перевозив пасажирів між Францією та Тунісом на замовлення туніської авіакомпанії Nouvelair. Згодом також почав літати між Тель-Авівом та Кишиневом, коли почалося паломництво.

Skyline Express літає на двох літаках Boeing 757-300, які належать турецькій кампанії. Рейси виконуються з аеропортів Польщі на морські курортиТуреччини, Єгипту, Греції та Болгарії.

Нагадаємо, ми писали, що українські літаки виявилися наймісткішими у польських аеропортах.

Також ми повідомляли, що українська авіакомпанія хоче почати польоти з Ужгорода.

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