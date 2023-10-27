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Запчастини і торгові марки. Майно МАУ розпродують на аукціоні: деталі

П'ятниця 27 жовтня 2023 11:59
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Запчастини і торгові марки. Майно МАУ розпродують на аукціоні: деталі Фото: Літаки МАУ в Україні до війни (РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Майно найбільшої авіакомпанії України розпродують на аукціонах держпідприємства "СЕТАМ". Зараз продають запчастини до літаків та інструменти для обслуговування авіалайнерів.

Вже продані торгові марки з назвою та логотипом МАУ та дочірньої компанії, яка ремонтувала літаки, повідомляє РБК-Україна з посиланням на avianews.com.

Майно українського авіаперевізника йде з молотка. Як з'ясувало профільне видання, вже продали частку в 99% у "МАУтехнік", яка здійснювала ремонт літаків, частку у 62,43% у хендлінговій компанії "Інтеравіа", яка забезпечувала реєстрацію пасажирів та подавала до літаків трапи. Також змінився власник приміщення авіакас у центрі Києва.

Зараз на аукціонах "СЕТАМ" продають запчастини для літаків та інструменти для технічного обслуговування авіалайнерів. Також можна придбати крісла для літаків, установку для миття авіалайнерів, запчастини та машину для транспортування повітряних суден.

Усі торгові марки МАУ викупило ТОВ "Океалос Компані", яке було створене 29 липня 2022 року. Також ця компанія стала власником частки у 62,43% хендлінгової компанії "Інтеравіа" за 38,9 млн грн.

99% частку у компанію "МАУтехнік" за 195 грн викупив Олег Ткачук, а авіакаси в центрі столиці перейшли до Костянтина Герасименка за 6,7 млн грн.

Авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала приватним особам свою частку МАУ у 61,58%.

У вересні 2022 року авіакомпанія припинила польоти на тлі конфлікту співвласників. У 2023 році три літаки з парку МАУ перейшли у флот української авіакомпанії "Роза Вітрів".

Раніше ми писали, що аеропорт "Бориспіль" готується до відновлення рейсів. Там зберегли більшість персоналу та уклали угоди з авіакомпаніями для швидкого повернення польотів після війни.

Також мирозповідали, у яких країнах літають українські авіакомпанії під час війни. Роботу продовжують три авіаперевізника з України.

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