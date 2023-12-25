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С украинским флагом. Где теперь выполняет рейсы бывший самолет МАУ

Понедельник 25 декабря 2023 17:24
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С украинским флагом. Где теперь выполняет рейсы бывший самолет МАУ Фото: Самолет авиакомпании МАУ до войны (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Ольга Маджумдар

Самолет обанкротившейся авиакомпании МАУ, которая когда-то была крупнейшей в Украине, совершает полеты из Кишинева. Авиалайнер сохранил прежнюю регистрацию и флаг на борту.

С середины декабря авиалайнер совершает ежедневные рейсы для молдовской авиакомпании Flyone, сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Самолет Boeing 737-800 с украинской регистрацией UR-PSF можно увидеть в аэропорту Кишинева. На авиалайнере заклеены стикерами логотип и название МАУ, но на борту остался украинский флаг.

Согласно реестру гражданских воздушных судов Украины, боинг, ранее летавший во флоте МАУ, принадлежит другой украинской авиакомпании "Роза Ветров".

С середины декабря онлайн-радар Flightradar24 фиксирует ежедневные рейсы авиалайнера из Кишинева под кодом молдовской авиакомпании Flyone. Это означает, что компания "Роза Ветров" предоставляет молдовскому авиаперевозчику свой самолет во временную аренду вместе с экипажем (мокрый лизинг).

С украинским флагом. Где теперь выполняет рейсы бывший самолет МАУФото: Самолет Boeing 737-800 UR-PSF "Розы Ветров" в аэропорту Кишинева (havianews.com/Анатолий Панченко)

Такое сотрудничество – одна из немногих возможностей для украинских авиакомпаний продолжить выполнять полеты в условиях, когда воздушное пространство Украины закрыто для гражданской авиации из-за войны. На таких же условиях свои самолеты предоставляет иностранным авиакомпаниям другой украинский авиаперевозчик SkyUp.

Во флоте "Розы Ветров" работают три авиалайнера из флота МАУ: Boeing 737-800 UR-PSF, Boeing 737-900ER UR-PSI и Embraer 190 с регистрацией UR-EMA. Они выполняют рейсы по заказу иностранных авиакомпаний.

В парк "Розы Ветров" самолеты переоформили в начале 2023 года после того, как МАУ прекратила полеты на фоне конфликта акционеров.

Напомним, мы писали, в каких странах летают украинские авиакомпании во время войны. Работу продолжают три авиаперевозчика из Украины.

Также мы рассказывали, что имущество МАУ распродается на аукционе. В октябре уже были проданы торговые марки под названием и логотипом МАУ и дочерней компании, которая ремонтировала самолеты.

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