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Із Берліна до Парижа запустили нічний поїзд: чому його так чекали

П'ятниця 15 грудня 2023 14:44
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Із Берліна до Парижа запустили нічний поїзд: чому його так чекали Фото: Новий поїзд із Берліна до Парижа (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Днями між Берліном та Парижем запустили перший за останні 9 років нічний поїзд. Відкриття рейсу супроводжувалося церемоніальним від'їздом у Берліні, на якому були присутні міністри транспорту Німеччини, Бельгії, Франції та Австрії.

Чим особливий маршрут та скільки коштує поїздка, РБК-Україна повідомляє з посиланням на lowcostavia.com.ua.

Перший рейс відбувся 11 грудня. Нове сполучення між німецькою та французькою столицями обговорювалось не один місяць. Суперечки тривали щодо маршруту. Влада міст направляла спільний відкритий лист із проханням змінити маршрут, щоб поїзд курсував через Страсбург. Ідею також підтримали низка депутатів Європарламенту та співробітників ЄС.

Очікується, що нове високошвидкісне сполучення Берлін-Париж із зупинкою у Франкфурті та Страсбурзі стане альтернативою польотам. Час у дорозі становитиме близько 14 годин.

У розкладі передбачені рейси тричі на тиждень – у понеділок, середу та п'ятницю, а восени 2024 року поїзд курсуватиме щодня.

Рейс запустили у партнерстві французької залізниці SNCF та німецької Deutsche Bahn, а спальні вагони надає австрійська компанія Nightjet.

Квитки на поїздки на найближчий тиждень розпродали за кілька хвилин після їх появи онлайн. Зараз квитки на подальші дати коштують від 34 євро у шестимісному купе (із сидячими місцями). Спальні місця можна коштують від 49,9 євро. Квитки можна придбати на сайті Nightjet.com.

Із Берліна до Парижа запустили нічний поїзд: чому його так чекалиФото: Купе нового поїзда (nightjet.com/ÖBB/Harald Eisenberger)

Гендиректор французької компанії SNCF Voyageurs Крістоф Фаніше заявив, що французька компанія пишається новим нічним залізничним сполученням:

"Воно зміцнює нашу маршрутну мережу по всій Європі. Маршрут Париж – Берлін є новим потужним символом відродження нічних поїздів, що стало можливим завдяки фінансовій підтримці французького уряду. ÖBB, DB, SNCB та SNCF Voyageurs вирішили об’єднати зусилля заради спільної мети: розширення залізничного сполучення в Європі".

Загалом компанія ÖBB планує закупити і ввести в експлуатацію до 2026року 33 нові нічні поїзди.

Нагадаємо, ми писали, із Варшави до Берліна курсуватимуть чотири експрес-поїзди на день. Польська залізнична компанія PKP Intercity анонсувала запуск 11 додаткових міжнародних рейсів 2024 року.

Також ми розповідали, який поїзд курсуватиме між Віднем і Чопом. Він складається з трьох вагонів. Два з них –другого класу, у яких працює Wi-Fi, один вагон – першого класу.

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