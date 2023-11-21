Із Варшави до Берліна за 5 годин. У Польщі запускають нові поїзди

Польська залізнична компанія PKP Intercity анонсувала запуск 11 додаткових міжнародних рейсів 2024 року. Із Варшави до Берліна курсуватимуть чотири експрес-поїзди на день.

Із 10 грудня також запрацює новий маршрут із Кракова до Берліна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

У компанії PKP Intercity анонсували новий розклад на 2024 рік, який набуде чинності з 10 грудня. Зокрема, кількість міжнародних сполучень зросте на 11 (до 63 на день). Із Варшави до Берліна курсуватимуть чотири експрес-поїзди на день, найшвидшим із яких можна буде доїхати за 5 год. 21 хв.

Потяг IC Chopin, який зв'язував Варшаву з Віднем, продовжать. З 10 грудня ним можна буде їхати до Німеччини із зупинками у Празі та Відні. Остання станція – Мюнхен, на якій можна буде пересісти на поїзд до Альп.

Щоденний потяг IC Odra сполучатиме Краків із Берліном. Він зупинятиметься у Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Зеленій Гурі. Поїзд IC Danubius забезпечуватиме ранкове сполучення Вроцлава та Кракова з Віднем та вечірнє повернення. Поїзд складатиметься з двох груп вагонів, які з’єднають у Богуміні, звідки всі пасажири продовжать рух до Австрії.

Нагадаємо, ми писали про найзручніші залізничні маршрути між містами Європи. Нові маршрути запускають в Центральній і Західній Європі.

Також ми розповідали, що потяг із Варшави до Альп запустять через три країни. Це перше нічне сполучення з Німеччиною за багато років.

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