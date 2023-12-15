Из Берлина в Париж запустили ночной поезд: почему его так ждали

На днях между Берлином и Парижем запустили первый за последние 9 лет ночной поезд. Открытие рейса сопровождалось церемониальным отъездом в Берлине, где присутствовали министры транспорта Германии, Бельгии, Франции и Австрии.

Чем особенный маршрут и сколько стоит поездка, РБК-Украина сообщает со ссылкой на lowcostavia.com.ua.

Первый рейс состоялся 11 декабря. Новое сообщение между немецкой и французской столицами обсуждалось не один месяц. Споры продолжались относительно маршрута. Власти городов направляли общее открытое письмо с просьбой изменить маршрут, чтобы поезд курсировал через Страсбург. Идею также поддержали ряд депутатов Европарламента и сотрудников ЕС.

Ожидается, что новое скоростное сообщение Берлин-Париж с остановкой во Франкфурте и Страсбурге станет альтернативой полетам. Время в пути составит около 14 часов.

В расписании предусмотрены рейсы трижды в неделю – в понедельник, среду и пятницу, а осенью 2024 года поезд будет курсировать ежедневно.

Рейс запустили в партнерстве французской железной дороги SNCF и немецкой Deutsche Bahn, а спальные вагоны предоставляет австрийская компания Nightjet.

Билеты на поездки на ближайшую неделю распродали через несколько минут после их появления онлайн. Сейчас билеты на последующие даты стоят от 34 евро в шестиместном купе (с сидячими местами). Спальные места стоят от 49,9 евро. Билеты можно приобрести на сайте Nightjet.com.

Фото: Купе нового поезда (nightjet.com/ÖBB/Harald Eisenberger)

Гендиректор французской компании SNCF Voyageurs Кристоф Фанише заявил, что французская компания гордится новым ночным железнодорожным сообщением:

"Оно укрепляет нашу маршрутную сеть по всей Европе. Маршрут Париж – Берлин является новым мощным символом возрождения ночных поездов, что стало возможным благодаря финансовой поддержке французского правительства. ÖBB, DB, SNCB и SNCF Voyageurs решили объединить усилия ради общей цели: расширение сообщения в Европе".

В целом компания ÖBB планирует закупить и ввести в эксплуатацию к 2026 году 33 новых ночных поезда.

Напомним, мы писали, из Варшавы в Берлин будут курсировать четыре экспресс-поезда в день. Польская железнодорожная компания PKP Intercity анонсировала запуск 11 дополнительных международных рейсов в 2024 году.

Также мы рассказывали, какой поезд будет курсировать между Веной и Чопом. Он состоит из трех вагонов. Два из них – второго класса, в которых работает Wi-Fi, один вагон – первого класса.