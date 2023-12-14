Новий рейс із України. Який поїзд курсуватиме між Віднем і Чопом

Із України почав діяти новий міжнародний залізничний маршрут до Відня із Чопа. Першим рейсом 11 грудня вирушили 120 пасажирів.

Яким поїздом можна буде дістатися до австрійської столиці, РБК-Україна розповідає з посиланням на ЦТС.

Новий прямий поїзд №143/146 Відень – Чоп – Відень має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а Угорщиною прямує складом зі зручних сидячих вагонів із Wi-Fi, повідомили в "УЗ".

Рейси Чоп-Будапешт-Відень виконуватиме поїзд на локомотивній тязі формування Угорських залізниць. Він складається з трьох вагонів. Два з них –другого класу, у яких працює Wi-Fi, один вагон – першого класу. В обох напрямках курсують однакові поїзди.

Водночас цей поїзд між Дебреценом в Угорщині та Віднем їде двогрупним – із вагонами з Румунії (Орадя-Відень та Бая-Маре- Відень).

Фото: Поїзд Відень-Чоп (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

У Чопі перед пересадкою в обох напрямках пасажири проходитимуть прикордонний контроль у приміщенні залізничного вокзалу.

Водночас із Чопа до Праги із січня планується запустити прямий поїзд чеської залізничної компанії RegioJet. Поїзд матиме спальні та сидячі місця на 140 пасажирів. Маршрут проходитиме через прикордонний пункт Чорна-над-Тисою у Словаччині.

Нагадаємо, ми писали, що у розкладі "Укрзалізниці" на 2024 рік передбачені 14 нових рейсів, з них 3 – міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордон, нові сполучення для регіонів.

Також ми розповідали, скільки коштують квитки "УЗ" на поїзди до Польщі. Подорожчання на популярних маршрутах склало до 50%, а до Варшави – на 72%. Також в "УЗ" зазначили, що вартість квитків на нічні поїзди до Відня та Перемишля зросте на 3%.

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