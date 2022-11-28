Де при купівлі нерухомості можна отримати дозвіл на проживання: країни

Придбання нерухомості в іншій країні інколи може мати корисний "бонус" – дозвіл на тривале проживання. Це особливо актуально, коли необхідно забезпечити безпеку родині під час війни.

В яких країнах можна залишатися надовго, маючи власну нерухомість, та яку мінімальну суму необхідно інвестувати, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на zakordon.24tv.ua.

Країни, де вартість придбаної нерухомості не має значення

Купити житло чи іншу нерухомість можна на будь-яку суму і отримати посвідку на проживання у таких країнах:

Албанія;

Вірменія – за будь-якої вартості, але об'єкт треба обов'язково здавати в оренду;

Боснія та Герцеговина;

Угорщина;

Північний Кіпр;

Сербія;

Чорногорія.

Де посвідку на проживання дають до житла за 100 тисяч доларів

Азербайджан – потрібно придбати нерухомість від 60 000 доларів;

Грузія – від 100 000 доларів;

Коста-Ріка – від 100 000 доларів;

Парагвай – від 70 000 доларів;

Туреччина – від 50 000 доларів для посвідки на проживання, яка дає право отримати громадянство з натуралізації; для туристичного дозволу на проживання, то вимог до ціни немає;

Узбекистан – від 100 000 доларів;

Шрі-Ланка – від 75 000 доларів;

Еквадор – від 42 500 доларів.

Фото: Нерухомість у Туреччині (unsplash.com/desert-morocco-adventure)

В яких країнах дають право проживання за дорогу нерухомість

Для того, щоб жити у популярних туристичних локаціях, необхідно інвестувати в житло значну суму, яка згодом може й окупитися від здачі його в оренду. Більше 100 тисяч доларів коштуватиме житло з правом отримати дозвіл на проживання у таких країнах:

Андорра – від 350 000 євро;

Бахрейн – від 530 000 доларів;

Болгарія – від 320 000 євро;

Бразилія – від 132 000 доларів

Греція – від 250 000 євро;

Іспанія – від 500 000 євро;

Кіпр – від 300 000 євро;

Латвія – від 250 000 євро;

Мальта – від 300 000 євро;

Мексика – 173 000 доларів (якщо купувати на компанію);

ОАЕ – від 205 000 доларів;

Оман – будь-якої вартості, але в особливих зонах, де немає об'єктів дешевше за 200 000 доларів;

Панама – від 300 000 доларів;

Португалія – від 280 000 євро;

Таїланд – від 300 000 доларів.

Втім, якщо є бажання проживати у країні тривалий час, але купувати квартиру чи дім не хочеться, існують інші легальні схеми. Наприклад, перебування за пенсійними, фрілансерськими, студентськими, інвестиційними, гостьовими та іншими дозволами на перебування та проживання за кордоном.

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