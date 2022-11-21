Безпрецедентний попит. Українці масово скуповують дешеве житло в Іспанії

Українці цього року побили рекорд із купівлі житла в Іспанії. У першому півріччі наші співгромадяни придбали на 73% більше нерухомості, ніж за такий період у 2021-му.

Яке житло купують українці і який "портрет" покупця з нашої країни, TRAVEL РБК-Україна повідомляє з посиланням на Idealista.

Яке житло в Іспанії українці купують у 2022 році

Війна змушує українців купувати в Іспанії більше будинків, ніж будь-коли, зазначають у виданні. У першому півріччі угоди в Іспанії побили рекорди, а останні місяці попит на будинки для продажу сильно зріс у різних районах країни.

За даними нотаріусів, за перші 6 місяців 2022 року громадяни України придбали в Іспанії 1237 будинків – це на 73% більше, ніж за той же період 2021 року. І це майже на 60% більше, ніж у середньому за останні 15 років. Це рекордні цифри із 2007 року.

Фото: Вулиця в Іспанії (pixabay.com)

При цьому 2022 року українці купують недороге житло – середня ціна за 1 кв.м – 1621 євро, хоча середній показник для іноземців – 2062 євро/кв.м.

Більш бюджетне житло купують лише мешканці Еквадору, Румунії та Марокко. Для порівняння, мешканці Північної Європи та США платили за нерухомість у середньому 2700 євро/кв.м.

Яка категорія українців купує нерухомість цього року

Портрет українців, які цікавляться купівлею житла в Іспанії – сім'ї з дітьми, а в деяких випадках самотні жінки з дітьми, які отримують державну допомогу, а також громадяни, які приходять із відбитком того, що відбувається в Україні, зазначив Еміліано Бермудес, заступник гендиректора мережі агентств нерухомості Donpiso.

За його словами, в більшості випадків потенційні покупці – із середньо-низькою купівельною спроможністю, які шукають квартири без особливих вимог та придивляються до ціни.

"Як правило, їм потрібна нерухомість з двома або трьома спальнями, розташована в столицях провінцій або середніх містах, а також неподалік Мадрида та Валенсії", - сказав експерт.

Фото: Вілла в Іспанії (pixabay.com)

Однак є й інша категорія українських клієнтів – ті, які орендують елітне житло. Попит на таку нерухомість зріс із початку літа.

"Найбільше сімей, які шукають будинки з терасами або з садами, особливо у верхній частині Барселони або в більш зелених та упорядкованих районах. Середня ціна оренди становить 3 200 євро на місяць, а коштують такі будинки від 500 000 євро", - кажуть у одному з агентств нерухомості.

Іспанія є найбільш популярним напрямом для українців, і тому ті, хто має можливість, купують нерухомість як для тимчасового проживання, так і для інвестицій, пояснив один із засновників цього агентства, який сам є українцем.

Де українці обирають житло – регіони в Іспанії

За даними Idealista, кількість пошукових запитів з України на покупку житла за останній рік подвоїлася, і практично потроїлася порівняно з 2020 роком - до більш ніж 91 тисяч запитів цього року.

Найбільший інтерес викликають три провінції: Аліканте (30,57%), Валенсія (17,5%) та Барселона (11,6%). На їхню частку припадає майже 60% від загальної кількості пошукових запитів цього року.

Наступні провінції з найбільшою кількістю пошукових запитів:

Малага;

Астурія;

Мадрид;

Таррагона;

Жирона;

Санта-Крус-де-Тенеріфе;

Мурсія.

За ними слідують Кастельйон, Балеарські острови та Альмерія, в яких на 2022 рік було зареєстровано понад 1100 запитів.

Натомість у центрі півострова (за винятком Мадрида) та у самій західній частині були найнижчі показники.

Фото: Будинки у Малазі (pixabay.com)

За останній рік інтерес зріс у рази до таких провінцій:

Аліканте (231%);

Кастельйона (201%);

Кадіса (277%);

Гранада (502%);

Севілья (298%);

Наварра (493%);

Оренсе (690%).

Наголошується, що весь цей попит на продаж будинків підігрівається українцями. У третьому кварталі зростання кількості угод, укладених українцями, було на другому місці після польських покупців.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштів потрібно для життя в Іспанії.